16:25, 19 Mayıs 2017 Cuma

Akıllı şehir' dönüşümünde ilk adım Kayseri'de atılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi" kapsamında 2023'e kadar "akıllı şehir" haline dönüştürülmesi planlanan üç şehirden Kayseri'de çalışmalar başlatıldı.

Kamu Teknoloji Platformu (KTP) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akcıl, platform olarak akıllı şehirler üzerine 3 senedir çalıştıklarını belirterek, bu projelerin, güvenlik, tasarruf ve günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik imkanlarla hazırlandığını anlattı.

"Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi" kapsamında 2023'e kadar Sakarya, Gaziantep ve Kayseri'nin akıllı şehir haline getirileceğini ifade eden Akcıl, ilk aşamada Kayseri'de çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Söz konusu proje kapsamında trafik sorununun yüzde 25 iyileştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Akcıl, kurumlar arası iş birliği sağlanarak akıllı kavşaklar ile araç sayılarının belirleneceğini, sensörlerle trafik lambalarının sürelerinin ayarlanacağını anlattı.

Ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının GPS ile takip edilerek geçiş üstünlüğü sağlanacağını ifade eden Akcıl, bisikletlerin toplu taşımayla entegrasyonunun da sağlanacağı projede, akıllı bisiklet duraklarının kurulacağını kaydetti.

Akcıl, proje kapsamında, ulaşım kartlarının birleştirilerek standart hale getirilmesi, akıllı duraklarla duraktaki engelli ya da yaşlı yolcudan otobüs şoförünün önceden haberdar edilmesi gibi birçok alt detayın projede yer aldığını bildirdi.

"Ulaşımla ilgili projelerle hayatı kolaylaştıracağız"

Türkiye'de kurulacak şehirlerin, dünyadaki akıllı şehirlerle yarışabilir duruma gelmesini amaçladıklarını anlatan Akcıl, dünyada akıllı şehir olarak bilinen Londra, Barcelona, Amsterdam ve New york gibi şehirlerde sağlıktan güvenliğe, enerjiden çevreye kadar birçok alanda teknolojiden faydalanıldığını kaydetti.

Akcıl, Türkiye'de insan hayatına dokunan akıllı şehir konseptinin yüzde 70'inin ulaşımla ilgili olduğunu bildirerek, "Şehirlerde kazaları nasıl önleriz, trafiği nasıl azaltırız, bunların üzerine çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'de akıllı şehirleşmenin ana unsurunun ulaştırma olduğuna dikkati çeken Akcıl, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk etapta ulaşımla ilgili projelerle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 2030 yılında 90 milyonluk bir ülke olacağız. Türkiye olarak gelecekle ilgili altyapı çalışmalarını şimdiden planlamalıyız. Bu sistemlerin bir de ekonomik yönü olacak. Biz bu sistemleri ithal mi edeceğiz yoksa kendi mühendislerimizle mi yapacağız. Platform olarak en önemli görevimiz, akıllı şehir kurmanın ekosistemi olan, kamu kuruluşları, belediyeler, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirerek bu konuyu devletin gündemine taşımaktır. Bu amaçla bu etkinlikleri düzenliyoruz."

"Şehirlerin daha iyi yönetilebilmesi için paydaşlar bir arada olacak"

Gelecekte şehirlerin daha iyi yönetilebilmesi için tüm paydaşların 2. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda bir araya geleceklerini dile getiren Akcıl, etkinlikte geleceğin yaşamı ve şehirlerinin tartışılacağını bildirdi.

"Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Zamanı" temasıyla 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinliğin sloganının ise "Geleceğin Ön Gösterimi” olduğuna işaret eden Akcıl, toplumsal refahı esas alması gereken yeni şehircilik anlayışında adil ve güvenli bir toplumun önemine işaret etti.

İtalya, Polonya, ABD, Katar'dan gelecek heyetlerin ve konuşmacıların, etkinlikte 45 yerel yönetim temsilcisiyle istişarede bulunacağını vurgulayan Akcıl, "Ayrıca dünyanın en önemli şehircilik otoritesi olarak kabul edilen Smart City Council Ceo’su Philip Bane ilk kez bu konferans için Türkiye’de olacak. Dünyada akıllı şehirler uygulamalarını anlatacak." dedi.