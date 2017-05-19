16:38, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Kazakistan'da GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l kutlanan "18 MayÄ±s GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda, Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde "Eski TÃ¼rk DeÄŸerleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± bilim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.

Kazakistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) katkÄ±larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinlikte, TÃ¼rkiye, MoÄŸolistan, Kazakistan, GÃ¼ney Kore ve Ã–zbekistan'dan katÄ±lÄ±m gÃ¶steren bilim insanlarÄ±, TÃ¼rk yazÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ve geleceÄŸi konularÄ±nÄ± ele aldÄ±.

qha'da yer alan habere gÃ¶re konferansta, TÃ¼rk yazÄ±sÄ±nÄ±n medeniyet tarihindeki Ã¶nemi Ã¼zerinde durulurken, gelecekte TÃ¼rk halklarÄ± tarafÄ±ndan ortak alfabe ve dil kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin Ã§eÅŸitli sunumlar gerÃ§ekleÅŸtirildi.

GÃ¶ktÃ¼rkler Ã¼zerine Ã¶nemli araÅŸtÄ±rmalar gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Ahmet TaÅŸaÄŸÄ±l, konferansla ilgili olarak: "GÃ¶ktÃ¼rkler, TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli devletidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼nÃ¼mÃ¼z TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ± GÃ¶ktÃ¼rkler Ã¼zerinden birbirine baÄŸlayabiliriz. TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼ ve kÃ¶klerimizi aramak istediÄŸimiz zaman ilk baÅŸvurduÄŸumuz nokta GÃ¶ktÃ¼rklerdir. Kazakistan bu konuya Ã§ok deÄŸer veriyor ki doÄŸrusu da budur. Gelecekte TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Kazakistan'Ä±n yerinin Ã§ok mÃ¼him olacaÄŸÄ± kanaatindeyim." ifadelerini kullandÄ±. Ã–te yandan, TaÅŸtaki TÃ¼rkler belgeseliyle geÃ§miÅŸimize Ä±ÅŸÄ±k tutan ve 2013 yÄ±lÄ±nda aramÄ±zdan ayrÄ±lan yapÄ±mcÄ± Servet SomuncuoÄŸlu'nun objektifinden Orhun ve Tonyukuk yazÄ±tlarÄ± fotoÄŸraflarÄ± da yine etkinlik kapsamÄ±nda Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde sergilenmekte.