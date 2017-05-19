Kazakistan'da GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l kutlanan "18 MayÄ±s GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda, Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde "Eski TÃ¼rk DeÄŸerleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± bilim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.
Kazakistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) katkÄ±larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinlikte, TÃ¼rkiye, MoÄŸolistan, Kazakistan, GÃ¼ney Kore ve Ã–zbekistan'dan katÄ±lÄ±m gÃ¶steren bilim insanlarÄ±, TÃ¼rk yazÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ve geleceÄŸi konularÄ±nÄ± ele aldÄ±.
qha'da yer alan habere gÃ¶re konferansta, TÃ¼rk yazÄ±sÄ±nÄ±n medeniyet tarihindeki Ã¶nemi Ã¼zerinde durulurken, gelecekte TÃ¼rk halklarÄ± tarafÄ±ndan ortak alfabe ve dil kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin Ã§eÅŸitli sunumlar gerÃ§ekleÅŸtirildi.
GÃ¶ktÃ¼rkler Ã¼zerine Ã¶nemli araÅŸtÄ±rmalar gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Ahmet TaÅŸaÄŸÄ±l, konferansla ilgili olarak: "GÃ¶ktÃ¼rkler, TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli devletidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼nÃ¼mÃ¼z TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ± GÃ¶ktÃ¼rkler Ã¼zerinden birbirine baÄŸlayabiliriz. TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼ ve kÃ¶klerimizi aramak istediÄŸimiz zaman ilk baÅŸvurduÄŸumuz nokta GÃ¶ktÃ¼rklerdir. Kazakistan bu konuya Ã§ok deÄŸer veriyor ki doÄŸrusu da budur. Gelecekte TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Kazakistan'Ä±n yerinin Ã§ok mÃ¼him olacaÄŸÄ± kanaatindeyim." ifadelerini kullandÄ±. Ã–te yandan, TaÅŸtaki TÃ¼rkler belgeseliyle geÃ§miÅŸimize Ä±ÅŸÄ±k tutan ve 2013 yÄ±lÄ±nda aramÄ±zdan ayrÄ±lan yapÄ±mcÄ± Servet SomuncuoÄŸlu'nun objektifinden Orhun ve Tonyukuk yazÄ±tlarÄ± fotoÄŸraflarÄ± da yine etkinlik kapsamÄ±nda Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde sergilenmekte.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek olan kongrede, dil bilim, toplum dil bilimi, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k ve iki dillilik gibi konular ele alÄ±nacak
Rusya-Ä°slam DÃ¼nyasÄ±: KazanSummit-2017 forumu Tataristan'Ä±n BaÅŸkenti Kazan'da dÃ¼n baÅŸladÄ±
Kazakistan'da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l kutlanan "18 MayÄ±s GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda, Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde "Eski TÃ¼rk DeÄŸerleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± bilim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.
Jharkhand eyaletinde halk, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§etenin Ã¼yeleri olduÄŸu gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸiyi linÃ§ etti
Afganistan'Ä±n Muhammad Aga ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 5'i Ã§ocuk 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB'nin bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bunlar yÃ¼ksek oranda genÃ§ iÅŸsizlik, terÃ¶r tehditleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±" dedi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±ndan bu yana 83'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere 311 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Trump'Ä±n yeni FBI DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in belirlediÄŸi ismin, Yahudi asÄ±llÄ± eski demokrat senatÃ¶r Liberman olduÄŸu iddia edildi.
Kenya'nÄ±n baÅŸkenti Nairobi'de 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan kolera alarmÄ± verildi
Libya'da Tobruk milletvekilleri, UMH'ye Savunma BakanÄ± Bergusi'yi gÃ¶revinden alma ve yargÄ±ya sevk etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kosova Diyalog BakanÄ±, Afrika Ã¼lkelerinin yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kosova'yÄ± Sudan'Ä±n da tanÄ±masÄ±nÄ± istedi
Vietnamâ€™da inÅŸa edilen ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karamanlar Rahmet Camisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete girdi
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Fallon, "YÄ±llÄ±k gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz" dedi
Ä°sveÃ§ BaÅŸsavcÄ±sÄ±, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkÄ±ndaki cinsel istismar suÃ§lamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gatilov, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alan El Tanf bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ruanda'da 23 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriliyor