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17:57, 19 MayÄ±s 2017 Cuma
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16:55, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

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Åžiddetli rÃ¼zgar cami minaresini yÄ±ktÄ±
Åžiddetli rÃ¼zgar cami minaresini yÄ±ktÄ±
arÅŸiv

Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esinde baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde, ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle cami minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±, bazÄ± evlerin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esinde baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde, ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle cami minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±.

Kars'ta etkili olan rÃ¼zgar ve saÄŸanak yaÅŸamÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. ArpaÃ§ay ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan ÅŸiddetli rÃ¼zgar Ã§Ä±ktÄ±.

KÃ¶yde etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle caminin minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±, 6 evin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu. RÃ¼zgar nedeniyle yÄ±kÄ±lan garajÄ±n altÄ±nda kalan traktÃ¶rde maddi hasar oluÅŸtu.

KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼ MuhtarÄ± Fatih Boy yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÃ¶yde herhangi bir can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Caminin o saate boÅŸ olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k faciayÄ± Ã¶nledi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r can kaybÄ±mÄ±z yok." dedi.



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