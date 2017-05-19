Åžiddetli rÃ¼zgar cami minaresini yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esinde baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde, ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle cami minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±.
Kars'ta etkili olan rÃ¼zgar ve saÄŸanak yaÅŸamÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. ArpaÃ§ay ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan ÅŸiddetli rÃ¼zgar Ã§Ä±ktÄ±.
KÃ¶yde etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle caminin minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±, 6 evin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu. RÃ¼zgar nedeniyle yÄ±kÄ±lan garajÄ±n altÄ±nda kalan traktÃ¶rde maddi hasar oluÅŸtu.
KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼ MuhtarÄ± Fatih Boy yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÃ¶yde herhangi bir can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Caminin o saate boÅŸ olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k faciayÄ± Ã¶nledi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r can kaybÄ±mÄ±z yok." dedi.
Konya'da yaÄŸmur yaÄŸmasÄ± iÃ§in dua etmek Ã¼zere toplanan kalabalÄ±k, bu sÄ±rada baÅŸlayan saÄŸanaÄŸa raÄŸmen duayÄ± tamamladÄ±.
Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esinde baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde, ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle cami minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±, bazÄ± evlerin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu
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