17:17, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

DuasÄ±nÄ± yaparken yaÄŸmura yakalandÄ±lar





Konya'da yaÄŸmur yaÄŸmasÄ± iÃ§in dua etmek Ã¼zere toplanan kalabalÄ±k, bu sÄ±rada baÅŸlayan saÄŸanaÄŸa raÄŸmen duayÄ± tamamladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya'nÄ±n HalkapÄ±nar ilÃ§esinde duasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÄŸmur yaÄŸdÄ±. Ä°vriz Mahallesi MuhtarlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen yaÄŸmur duasÄ±na Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Dua etmek Ã¼zere toplanan kalabalÄ±k, bu sÄ±rada baÅŸlayan saÄŸanaÄŸa raÄŸmen duayÄ± tamamladÄ±. Islanan katÄ±lÄ±mcÄ±lara Ã§eÅŸitli ikramlarda bulunuldu. Ä°vriz MuhtarÄ± Cumali Yurter, talep doÄŸrultusunda yaÄŸmur duasÄ± programÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. Dua ederken yaÄŸan yaÄŸmurdan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± anlatan Yurter, "Her yÄ±l yaÄŸmur duasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Hatta bu durum geleneksel hale geldi. Ä°lk defa yaÄŸmura tutulduk. SaÄŸanaÄŸa raÄŸmen hiÃ§ kimse yerinden ayrÄ±lmadÄ±. DuamÄ±zÄ± tamamladÄ±k." diye konuÅŸtu

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