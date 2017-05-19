17:24, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Tataristan'da KazanSummit-2017 forumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Tataristan Cumhuriyeti baÅŸkenti Kazan'da dÃ¼n Ã§eÅŸitli oturumlarla baÅŸlayan UluslararasÄ± Ekonomi Forumu "Rusya-Ä°slam DÃ¼nyasÄ±: KazanSummit-2017'nin" resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

Rusya Federal Konseyi ve Tataristan hÃ¼kÃ¼metinin iÅŸ birliÄŸiyle ilki 2009'da dÃ¼zenlenen ve Rusya ile Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Ã¼lkeleri arasÄ±nda ticari-ekonomik, bilimsel-teknolojik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkileri geliÅŸtirme amacÄ± taÅŸÄ±yan forum Korston KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde resmi olarak aÃ§Ä±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'yi Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HÃ¼seyin DiriÃ¶z ve Kazan BaÅŸkonsolosu Turhan DilmaÃ§'Ä±n temsil ettiÄŸi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ, Tataristan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Kamil Semigullin'in dua okumasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Tataristan CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KazanSummit'in Rusya Federasyonu ile MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ± arasÄ±nda ekonomik iÅŸ birliÄŸini geniÅŸletmek isteyen Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerin iÅŸ adamlarÄ±nÄ±, bilim insanlarÄ±nÄ±, siyasileri, genÃ§leri ve din adamlarÄ±nÄ± bir araya getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

KazanSummit'in Ä°slam yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve finanslarÄ± ile Ã¶zellikle ilgilendiÄŸini ifade den Minnihanov, bu yÄ±l bu konulara ekoloji, hayÄ±r kurumlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, turizm, Ä°slam eÄŸitiminin de eklendiÄŸini kaydetti.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in foruma gÃ¶nderdiÄŸi tebrik mesajÄ±nÄ± Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Mihail Bogdanov seslendirdi.

MesajÄ±nda KazanSummit konuklarÄ±nÄ± selamlayan Putin, MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerinin aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, terÃ¶r, ekonomik ve sosyal problemler ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtti. Putin, "TerÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ä°slam dÃ¼nyasÄ± Rusya'nÄ±n desteÄŸini her konuda hissedebilir. UluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapabileceÄŸimize inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Forumun ana oturumu sonunda Tataristan ÅŸirketleri ile yabancÄ± Ã¼lke ÅŸirketleri arasÄ±nda Ã§eÅŸitli yatÄ±rÄ±m anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±. Bu ÅŸirketler arasÄ±nda TÃ¼rkiye'den Korkmaz Group ile Gebze Organize Sanayi BÃ¶lgesi de yer aldÄ±.

Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HÃ¼seyin DiriÃ¶z yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Ã¼lkeleri ile ekonomik iÅŸ birliÄŸini arttÄ±rmak, yatÄ±rÄ±mlarÄ± cezbetmek isteyen Tataristan'a ilgisinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin Rusya'da yaptÄ±ÄŸÄ± 10 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±n 2 milyar dolarÄ±nÄ± Tataristan'a yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DiriÃ¶z, "Burada TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na gÃ¶sterilen yakÄ±nlÄ±k tabiatÄ±yla yatÄ±rÄ±mlarÄ± daha da teÅŸvik etmekte. Son zamanlarda Rusya ile olan ekonomik iliÅŸkilerde olan bazÄ± pÃ¼rÃ¼zlerin ortadan kalkmÄ±ÅŸ olmasÄ±yla bunlarÄ±n tekrar eski tempoda ve hatta daha hÄ±zlÄ± bir tempoda devam edileceÄŸine Ã¼mit ediyorum." dedi.

Ã–ÄŸleden sonra Ã§eÅŸitli oturumlarla devam eden KazanSummit-2017, konuklarÄ±n 20 MayÄ±s'ta Tataristan'Ä±n tarihi ÅŸehri olan Bolgar kentinde dÃ¼zenlenecek Kutsal Bolgar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmalarÄ± ile sona erecek.