17:41, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Arnavutluk'ta "Balkanlar'da TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretimi" kongresi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'da, "Balkanlarda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretiminin dÃ¼nÃ¼, bugÃ¼nÃ¼ ve yarÄ±nÄ±" temalÄ± uluslararasÄ± kongre baÅŸladÄ±.

Sakarya Ãœniversitesi ve Medeniyet Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde, Tiran Ãœniversitesi YabancÄ± Diller FakÃ¼ltesi ile Slav ve Balkan Dilleri BÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarafÄ±ndan bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen kongreye araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Tiran Ãœniversitesi YabancÄ± Diller FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Artur Sula, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kongrenin Arnavutluk'ta ilk kez dÃ¼zenlenmesinin Ã¶nemine iÅŸaret ederek, Arnavutlara Ã§ok yakÄ±n bir dil olan TÃ¼rkÃ§enin Ã¼lke medyasÄ± ve ekonomik etkinlikler gibi birÃ§ok alanda her geÃ§en gÃ¼n daha Ã¶nemli bir konuma geldiÄŸini sÃ¶yledi.

FakÃ¼lte olarak ana hedeflerinin iÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±na yÃ¶n vermek olduÄŸunu aktaran Sula, "FakÃ¼ltemiz TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmenleri de hazÄ±rlamaya baÅŸlayacak. Bunu TÃ¼rk Ã¼niversitelerinin de desteÄŸi ile Ã§ok kaliteli ve iyi bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Kongreye katÄ±lan Sakarya Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Musa Eken de Ã¼niversitelerinde 3 bin 200 misafir Ã¶ÄŸrenci bulunduÄŸunu dile getirerek, "misafir" olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± yabancÄ± Ã¶ÄŸrencilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± da Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'dan gelen Ã¶ÄŸrencilerin oluÅŸturduÄŸunu belirtti.

Sakarya Ãœniversitesinde eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± ve eÄŸitim verilen fakÃ¼lteler hakkÄ±nda bilgi veren Eken, "YabancÄ± Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± 4 bine kadar Ã§Ä±karmak istiyoruz. Sizleri bekliyoruz. KapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k, sadece kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± deÄŸil kalbimizi de aÃ§tÄ±k bekliyoruz." dedi.

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek olan kongrede, dil bilim, toplum dil bilimi, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k ve iki dillilik gibi konularÄ± ele alÄ±nacak.