17:55, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup Almanya Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± iÅŸgal etmek istedi





Ä°zinsiz gÃ¶steri yapan Identitaere Bewegung grubu, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de "Identitaere Bewegung" adlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde izinsiz toplanarak Bakan Heiko Maasâ€™Ä± protesto etti. Berlin polisinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, BakanlÄ±k Ã¶nÃ¼nde izinsiz toplanan 50'ye yakÄ±n kiÅŸinin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na girmek istediÄŸi, bunun engellendiÄŸi ve durumun kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GÃ¶stericilerin kiralÄ±k kamyonetle BakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geldikleri ve kamyonetten Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± merdivenle binaya tÄ±rmanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kaydedildi. GÃ¶steride maytap yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bir kiÅŸinin toplanma yasasÄ±na muhalefetten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda kent merkezindeki tarihi Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™nÄ±n Ã¼zerine tÄ±rmanan Identitaere Bewegung grubunun Ã¼yeleri, Almanyaâ€™nÄ±n iÃ§ istihbarat servisi Federal AnayasayÄ± Koruma Dairesi (BfV) tarafÄ±ndan izleniyor. Ã–te yandan SÃ¼ddeutsche Zeitung'un haberinde Askeri Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n (MAD), MÃ¼nih SilahlÄ± Kuvvetler Ãœniversitesiâ€™nde eÄŸitim gÃ¶ren 4 Ã¶ÄŸrenciyi, "Identitaere Bewegung" grubuyla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± ÅŸÃ¼phesiyle incelediÄŸi ifade edildi. Alman Haber AjansÄ±'nÄ±n haberinde ise IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle tutuklu bulunan Ã¼steÄŸmen Franco A. ve asker Maximilian Tâ€™nin, bu Ã¶ÄŸrencilerden biriyle telefon ve internet Ã¼zerindeki sosyal aÄŸlar yoluyla temasta olabileceÄŸi belirtildi. Haberde, bu Ã¶ÄŸrencinin silah ve mÃ¼himmatÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Munster kÄ±ÅŸlasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisine de yer verildi.

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