Cannes'te Ä°srail'den KudÃ¼s'lÃ¼ etek skandalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.
Regev'in Filistinlilerin ve diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal duygularÄ±nÄ± tahrik edecek ÅŸekilde, Ã¼zerinde Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki kutsal KudÃ¼s ÅŸehrine ait panoramik bir fotoÄŸrafÄ±n bulunduÄŸu giysisi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
FotoÄŸrafÄ±n kolajlarÄ± yapÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirilen paylaÅŸÄ±mlarda, elbisenin KudÃ¼s fotoÄŸrafÄ± bulunan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne BatÄ± Åžeria'yÄ± ikiye bÃ¶len duvarÄ±n resmi konularak, Filistinlilerin iÃ§inde bulunduÄŸu izolasyona dikkat Ã§ekildi.
BaÅŸka bir kolajda ise Gazze ÅŸeridinin bombalanmasÄ±na iliÅŸkin bir fotoÄŸraf giysinin o kÄ±smÄ±na konuldu.
Sosyal medyada Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgalini eleÅŸtiren pek Ã§ok benzer fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±m rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.
Gelecek hafta Ä°srail'de KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgalinin 50. yÄ±lÄ± kutlamalarÄ± yapÄ±lacak.
KUDÃœS'ÃœN TARÄ°HÄ°
KudÃ¼s, 1516'dan itibaren 400 yÄ±l boyunca OsmanlÄ± himayesi altÄ±nda kaldÄ±. OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olan Filistin, 16 MayÄ±s 1916'da Ä°ngiltere ile Fransa arasÄ±nda yapÄ±lan ve OrtadoÄŸu'nun paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren gizli Sykes-Picot AnlaÅŸmasÄ± ile Ä°ngiltere'ye verildi.
Ä°ngiltere, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Balfour Deklarasyonu'nu (1917) yayÄ±mladÄ±. Deklarasyona gÃ¶re diasporada yaÅŸayan Yahudiler, Filistin'e gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±. Yahudilerin Filistin'e gelmesiyle Araplar ile Yahudiler arasÄ±nda sorunlar baÅŸladÄ±. Ä°ki halk arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) soruna el attÄ±.
BM, 29 KasÄ±m 1947 tarih ve 181 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla Filistin'in, uluslararasÄ± rejim ile yÃ¶netilmesini kabul etti. Bu karara gÃ¶re KudÃ¼s, statÃ¼sÃ¼ ayrÄ± ve kimseye ait olmayan, BM tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek uluslararasÄ± bir ÅŸehir olarak belirlendi.
KudÃ¼s, Ä°srail'in kurulduÄŸu 1948 yÄ±lÄ±ndan sonra yavaÅŸ yavaÅŸ iÅŸgal edildi. Ä°srail, 1967 Arap-Ä°srail SavaÅŸÄ± ile KudÃ¼s'Ã¼ tamamen iÅŸgal etti. BM GÃ¼venlik Konseyi 1968 tarih ve 252 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± "geÃ§ersiz" ve "yasadÄ±ÅŸÄ±" ilan etti.
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi devam ederken, devlet televizyonu oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sunuyor
Trump, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°srailâ€™e yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail halkÄ±nÄ± sevdiÄŸini ve Filistin barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼k imkanlarÄ±n olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ÃœÃ§ eski SÄ±rp askeri, 1992-1995 yÄ±llarÄ±ndaki savaÅŸta "sivil halka yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri" gerekÃ§esiyle toplam 32 yÄ±l hapse mahkum edildi
ABD yÃ¶netimi, Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesiâ€™ne destek verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Yemenli iki aÅŸiret lideri hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±
UNICEF, Irak'ta Musul operasyonunun baÅŸÄ±ndan bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiÄŸini, 200 bin sivilin daha yerinden edilmesinin beklendiÄŸini bildirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde baÅŸkent KinÅŸasa'ya 40 kilometre mesafedeki Kasangulu hapishanesinden 74 mahkum firar etti
Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.
Ä°zinsiz gÃ¶steri yapan Identitaere Bewegung grubu, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek olan kongrede, dil bilim, toplum dil bilimi, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k ve iki dillilik gibi konular ele alÄ±nacak
Rusya-Ä°slam DÃ¼nyasÄ±: KazanSummit-2017 forumu Tataristan'Ä±n BaÅŸkenti Kazan'da dÃ¼n baÅŸladÄ±
Kazakistan'da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l kutlanan "18 MayÄ±s GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda, Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde "Eski TÃ¼rk DeÄŸerleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± bilim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.
Jharkhand eyaletinde halk, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§etenin Ã¼yeleri olduÄŸu gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸiyi linÃ§ etti
Afganistan'Ä±n Muhammad Aga ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 5'i Ã§ocuk 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB'nin bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bunlar yÃ¼ksek oranda genÃ§ iÅŸsizlik, terÃ¶r tehditleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±" dedi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±ndan bu yana 83'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere 311 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Trump'Ä±n yeni FBI DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in belirlediÄŸi ismin, Yahudi asÄ±llÄ± eski demokrat senatÃ¶r Liberman olduÄŸu iddia edildi.