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19:44, 19 MayÄ±s 2017 Cuma
Genel
18:13, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

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Cannes'te Ä°srail'den KudÃ¼s'lÃ¼ etek skandalÄ±
Cannes'te Ä°srail'den KudÃ¼s'lÃ¼ etek skandalÄ±

Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.

Regev'in Filistinlilerin ve diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal duygularÄ±nÄ± tahrik edecek ÅŸekilde, Ã¼zerinde Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki kutsal KudÃ¼s ÅŸehrine ait panoramik bir fotoÄŸrafÄ±n bulunduÄŸu giysisi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

FotoÄŸrafÄ±n kolajlarÄ± yapÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirilen paylaÅŸÄ±mlarda, elbisenin KudÃ¼s fotoÄŸrafÄ± bulunan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne BatÄ± Åžeria'yÄ± ikiye bÃ¶len duvarÄ±n resmi konularak, Filistinlilerin iÃ§inde bulunduÄŸu izolasyona dikkat Ã§ekildi.

BaÅŸka bir kolajda ise Gazze ÅŸeridinin bombalanmasÄ±na iliÅŸkin bir fotoÄŸraf giysinin o kÄ±smÄ±na konuldu.

Sosyal medyada Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgalini eleÅŸtiren pek Ã§ok benzer fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±m rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.

Gelecek hafta Ä°srail'de KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgalinin 50. yÄ±lÄ± kutlamalarÄ± yapÄ±lacak.

KUDÃœS'ÃœN TARÄ°HÄ°

KudÃ¼s, 1516'dan itibaren 400 yÄ±l boyunca OsmanlÄ± himayesi altÄ±nda kaldÄ±. OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olan Filistin, 16 MayÄ±s 1916'da Ä°ngiltere ile Fransa arasÄ±nda yapÄ±lan ve OrtadoÄŸu'nun paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren gizli Sykes-Picot AnlaÅŸmasÄ± ile Ä°ngiltere'ye verildi.

Ä°ngiltere, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Balfour Deklarasyonu'nu (1917) yayÄ±mladÄ±. Deklarasyona gÃ¶re diasporada yaÅŸayan Yahudiler, Filistin'e gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±. Yahudilerin Filistin'e gelmesiyle Araplar ile Yahudiler arasÄ±nda sorunlar baÅŸladÄ±. Ä°ki halk arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) soruna el attÄ±.

BM, 29 KasÄ±m 1947 tarih ve 181 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla Filistin'in, uluslararasÄ± rejim ile yÃ¶netilmesini kabul etti. Bu karara gÃ¶re KudÃ¼s, statÃ¼sÃ¼ ayrÄ± ve kimseye ait olmayan, BM tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek uluslararasÄ± bir ÅŸehir olarak belirlendi.

KudÃ¼s, Ä°srail'in kurulduÄŸu 1948 yÄ±lÄ±ndan sonra yavaÅŸ yavaÅŸ iÅŸgal edildi. Ä°srail, 1967 Arap-Ä°srail SavaÅŸÄ± ile KudÃ¼s'Ã¼ tamamen iÅŸgal etti. BM GÃ¼venlik Konseyi 1968 tarih ve 252 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± "geÃ§ersiz" ve "yasadÄ±ÅŸÄ±" ilan etti.



Ä°lgili Konular Ä°srail KudÃ¼s Cannes Film Festivali
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