18:40, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan HSK'ya 4 Ã¼ye atadÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HSK Ã¼yeliklerine Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Ã¼yeliÄŸi sona eren Mehmet YÄ±lmaz ve Halil KoÃ§ ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili HÃ¼seyin Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) Ã¼yeliklerine Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼yeliÄŸi sona eren Mehmet YÄ±lmaz ve Halil KoÃ§ ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili HÃ¼seyin Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seÃ§ti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Anayasa'nÄ±n 159. maddesi ve geÃ§ici 21. maddesinin (C) fÄ±krasÄ± gereÄŸi, HSK Ã¼yelerini seÃ§tiÄŸi belirtildi. Buna gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, adli yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± VekiliÂ HÃ¼seyin Åžahin,Â Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± VekiliÂ Mehmet Akif Ekinci, HSYK Ã¼yeliÄŸi sona eren Mehmet YÄ±lmaz ile idari yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan, HSYK Ã¼yeliÄŸi sona eren Halil KoÃ§'u HSK Ã¼yeliÄŸine seÃ§ti.

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