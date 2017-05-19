18:49, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Kongo'da 74 mahkum firar etti



Foto: ArÅŸiv

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde baÅŸkent KinÅŸasa'ya 40 kilometre mesafedeki Kasangulu hapishanesinden 74 mahkum firar etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KongoÂ Demokratik Cumhuriyeti'ndeÂ 74 mahkumun firar ettiÄŸi bildirildi. Kongo Cental Belediye Meclis Ã¼yesi Jean-Claude Mâ€™vuemba yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkentÂ KinÅŸasa'ya 40 kilometre mesafedeki Kasangulu hapishanesinden 74 kiÅŸinin firar ettiÄŸini, hapishanede yalnÄ±zca hasta ve engelli 6 mahkumun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MahkumlarÄ±n, sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminden kalanÂ hapishanenin duvarÄ±nÄ± yÄ±karak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. BÅŸka bir kaynak ise akÅŸam 23'ten sabah 4'e kadar 97 mahkumdan 90'Ä±nÄ±n firar ettiÄŸini, kaÃ§anlardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Makala cezaevinden 50'ye yakÄ±n mahkumun kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± 30'unun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Ä°letiÅŸim BakanÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lambert Mende, Ã¼lkenin orta kesiminde aktif BDK hareketi Ã¼yelerinin, tutuklu liderleri Ne Mwanda Nsemi'yi kaÃ§Ä±rmak iÃ§in cezaevine baskÄ±n dÃ¼zenlediklerini iddia etmiÅŸti. FÄ°RAR EDEN 600 MAHKUMDAN 50'SÄ° GÃœVENLÄ°K GÃœÃ‡LERÄ°NCE Ã–LDÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ise cezaevinden 600'den fazla mahkum firar ettiÄŸini, 50'sinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti. Yetkililer, Makala cezaevi firarilerinin bulunmasÄ±na yardÄ±m edenlere para Ã¶dÃ¼lÃ¼ verileceÄŸini duyurmuÅŸtu. Ãœlkenin batÄ±sÄ±nda yer alan Kongo Central bÃ¶lgesi milletvekillerinden Ne Mwanda Nsemi, Devlet BaÅŸkanÄ± Joseph Kabila'ya hakaret ve halkÄ± isyana teÅŸvik suÃ§lamasÄ±yla mart ayÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Nsemi bir sÃ¼re Ã¶nce sosyal medyada yayÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde halkÄ±, "Ruanda vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi Kabila'nÄ±n meÅŸruiyetini tanÄ±mamaya ve ona karÅŸÄ± ayaklanmaya" Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Nsemi ayrÄ±ca, seÃ§ime kadar iktidarda olacak geÃ§iÅŸ hÃ¼kÃ¼metinde kendisine makam verilmesini talep etmiÅŸti.

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