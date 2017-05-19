18:55, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi muhabiri GÃ¶kmen Ulu gÃ¶zaltÄ±nda





SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin Ä°zmir muhabiri GÃ¶kmen Ulu, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan gÃ¶zaltÄ± kararÄ±, Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ulu'ya tebliÄŸ edildi. Ulu'nun KarÅŸÄ±yaka ilÃ§esi BostanlÄ± semtindeki evine gelen ekipler, ÅŸÃ¼pheliye hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ±, arama ve dijital verilere el koyma kararÄ± olduÄŸunu bildirerek, evde arama yapmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶kmen Ulu, tebliÄŸin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Marmaris'te tatil yaptÄ±ÄŸÄ± yeri haberleÅŸtirmesinin habercilik baÅŸarÄ±sÄ± olduÄŸunu, dÃ¼nyanÄ±n her yerinde siyasi liderlerin tatil haberlerinin haber deÄŸeri taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de bunun Ã¼zerine haberi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Darbe giriÅŸimi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Marmaris'te bulunduÄŸunu, o akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± otele giderek yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± da haberleÅŸtirdiÄŸini ifade eden Ulu, ErdoÄŸan'Ä±n halkÄ± sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±nÄ± kamuoyuna ilk duyuran gazetecinin kendisi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Darbe yanlÄ±sÄ± bir muhbirin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± yeri haber yaparak deÄŸil darbecilere bunu telefonla bildirerek yapabileceÄŸini dile getiren Ulu, yaÅŸanan durumun trajikomik olduÄŸunu savundu. Ulu'nun avukatÄ± Murat ErgÃ¼n, polis ekipleriyle arama usÃ¼l esaslarÄ±yla ilgili mÃ¼zakerede bulundu ve arama esnasÄ±nda evin odalarÄ±na tek tek girilmesini istedi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.