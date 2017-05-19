18:59, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Musul'da ÅŸu ana kadar 700 bin sivil yerinden edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m FonuÂ (UNICEF), Irak'ta Musul operasyonunun baÅŸÄ±ndan bu yanaÂ 700 bin sivilin yerinden edildiÄŸini, 200 bin sivilin daha yerinden edilmesinin beklendiÄŸini duyurdu.

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins,Â BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na telefonla baÄŸlanarak, Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±ndaki sivillerin durumunun endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Åžehirde yaÅŸanan kaotik durumdan en Ã§ok Ã§ocuklarÄ±n etkilendiÄŸini vurgulayan Hawkins, "Ã‡atÄ±ÅŸmalar gÃ¼nden gÃ¼ne devam ederken ÅŸehirde kadÄ±n ve Ã§ocuklar iki ateÅŸ arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ durumda. Ã–zellikler Ã§ocuklar haftalardÄ±r yeterli gÄ±da ve sudan mahrumlar. Ã‡ocuklar sÄ±ÄŸÄ±naklarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor. Hayatta kalsalar bile Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n travmatik etkilerden uzun sÃ¼re etkilenecekler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin sorusu Ã¼zerine Hawkins, Musul'un batÄ± yakasÄ±ndaki kuÅŸatmanÄ±n devam ettiÄŸini ve burayÄ± terk eden sivil sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Musul'un doÄŸusunda daha Ã¶nce de 200 bin sivilin yerinden edildiÄŸini anÄ±msatan Hawkins, bÃ¶ylelikle Irak'ta Musul operasyonunun baÅŸÄ±ndan bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiÄŸini belirtti.

"200 BÄ°N SÄ°VÄ°LÄ°N DAHA BÃ–LGEYÄ° TERK ETMESÄ°NÄ° BEKLÄ°YORUZ"

Hawkins, en kÃ¶tÃ¼ senaryoya gÃ¶re 200 bin sivilin daha bÃ¶lgeyi terk etmesini beklediklerini dile getirdi. UNICEF'in Musul'u terk eden sivillere yÃ¶nelik saÄŸlÄ±k hizmetleri verdiÄŸini ve temiz su tedarik ettiÄŸini aktaran Hawkins, yerinden edilen sivillerin yarÄ±sÄ±nÄ±n da kamplar dÄ±ÅŸÄ±nda kalacak yer bulabildiÄŸini kaydetti.

Hawkins, "DoÄŸu Musul'a gelen yerinden edilen siviller oldukÃ§a sÄ±cak ve misafirperver bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanÄ±yor." dedi.

BM Irak Ä°nsani Ä°ÅŸler KoordinatÃ¶rÃ¼ Lise Grande ise dÃ¼n, "Musul'un batÄ±sÄ±ndaki evlerini terk eden sivillerin sayÄ±sÄ± inanÄ±lmaz boyutlarda." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) de 12 MayÄ±s'ta Irak'ta Musul operasyonunun baÅŸÄ±ndan bu yana 630 bin sivilin yerinden edildiÄŸini, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k risklere raÄŸmen ÅŸehrin batÄ± yakasÄ±nÄ± terk edenlerin sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Irak'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul, Haziran 2014'te DEAÅž kontrolÃ¼ne girmiÅŸti. Irak gÃ¼Ã§leri, KasÄ±m 2016'da kentin doÄŸusunu geri alÄ±rken 19 Åžubat'ta da Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± kurtarma operasyonunu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.