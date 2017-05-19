19:04, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

ABD Yemenli iki aÅŸiret liderini kara listeye aldÄ±





ABD yÃ¶netimi, Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesiâ€™ne destek verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Yemenli iki aÅŸiret lideri hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Yemenli iki aÅŸiret liderine, Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesi'ne silah, finansman ve eleman desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ± iÃ§in yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Yemenli iki aÅŸiret liderine,Â Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesi'ne silah, finansman ve eleman desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ± iÃ§in yaptÄ±rÄ±m uygulanacak. AÃ§Ä±klamada, kararÄ±nÂ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Â ve DEAÅž lideri Muhammed el-Isawiâ€™yiÂ kara listeye eklemesiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesi'nin ABDâ€™nin ve uluslararasÄ± toplumun Ã§Ä±karlarÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venlik tehdidi oluÅŸturduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, OFAC DirektÃ¶r Vekili John Smithâ€™in "Bu yaptÄ±rÄ±mlar, el-Kaideâ€™nin Yemen merkezli terÃ¶rist liderlerinin finansman ve silah desteÄŸi saÄŸlamakta kullandÄ±klarÄ± aÄŸlarÄ±nÄ± bozmayÄ± amaÃ§lÄ±yor." ifadelerine yer verildi. OFAC tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±m listesine eklenen ÅŸahÄ±s ve kurumlarÄ±n, ABD'deki mal varlÄ±klarÄ± donduruluyor ve AmerikalÄ±larÄ±n kara listedekilerle ticari iliÅŸki kurmasÄ± yasaklanÄ±yor.

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