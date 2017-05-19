19:12, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

SÄ±rp savaÅŸ suÃ§lularÄ±na 32 yÄ±l hapis





ÃœÃ§ eski SÄ±rp askeri, 1992-1995 yÄ±llarÄ±ndaki savaÅŸta "sivil halka yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri" gerekÃ§esiyle toplam 32 yÄ±l hapse mahkum edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸta, Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Sanski Most ÅŸehrinde "sivil halka yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§uÂ iÅŸledikleri" gerekÃ§esiyleÂ Ã¼Ã§ eski SÄ±rp askere toplamÂ 32 yÄ±l hapisÂ cezasÄ± verdi. "Goran Mrdja ve diÄŸerleri" davasÄ±nda,Â karar duruÅŸmasÄ±Â bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Bosna'daki savaÅŸ dÃ¶neminde, eski SÄ±rp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bÃ¼nyesinde Sanski Most ÅŸehri ve civarÄ±nda BoÅŸnak sivillere yÃ¶nelikÂ katliamÂ veÂ iÅŸkenceÂ yapmak, tecavÃ¼z etmek gibi savaÅŸ suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanan dÃ¶rt isimden Ã¼Ã§Ã¼ suÃ§lu bulundu. Mahkeme, Goran Mrdja hakkÄ±nda 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verirken, davanÄ±n diÄŸer sanÄ±klarÄ± Mile Kokot 10, Milorad Mrdja ise 8 yÄ±l hapse mahkum edildi. DavanÄ±n diÄŸer sanÄ±ÄŸÄ± Ranko Mrdja ise suÃ§suz bulundu. 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlayan davada, 45 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvurulduÄŸu bildirildi.

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