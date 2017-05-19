TSK'nÄ±n sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekat iÃ§in olasÄ± senaryolarÄ± hazÄ±r

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, sÄ±nÄ±rÄ±nÂ SuriyeÂ veya Irak tarafÄ±ndaki PKK/YPG/PYD unsurlarÄ±ndan gelebilecek olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya verilecek her tÃ¼rlÃ¼ cevaba iliÅŸkinÂ hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±.
Bu kapsamda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼zenleyeceÄŸi olasÄ± harekatlara iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaparken, kullanÄ±lacak Ã¼s komutanlÄ±klarÄ±nda da hazÄ±rlÄ±klar sona erdi.
Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± unsurlar da olasÄ± sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekatlara yÃ¶nelik senaryolarÄ±nÄ± oluÅŸturdu. Bununla ilgili sÄ±nÄ±ra zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve mÃ¼himmat takviyeleri yapÄ±lÄ±rken bazÄ± birlikler sÄ±nÄ±r hattÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelere kaydÄ±rÄ±ldÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±nda, olasÄ± operasyonda birliklere lojistik destek saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar da tamamlandÄ±. MehmetÃ§ik iÃ§in Ã§adÄ±r ve konteynerler bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi, olasÄ± ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klar bitirildi.
Bu kapsamda Suriye ve Irak'Ä±n kuzeyindeki Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgelerin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan birliklerde alarm dÃ¼zeyi artÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'de ziyaretinde, TÃ¼rkiye'nin bir tehditle karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± durumunda PKK/YPG/PYD'ye misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸinin aÃ§Ä±k ve net olarak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin bu konuda kararlÄ± bir duruÅŸ sergilediÄŸini ifade eden AÄŸar, TSK'nÄ±n Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± ile Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlendiÄŸi hava harekatÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
Daha sonra terÃ¶rist unsurlarca hudut birliklerine Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±larÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini belirten AÄŸar, "Bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ±lÄ±k verildi. Burada Ã§ok net bir mesaj var. EÄŸer bu coÄŸrafyadan, sizin verdiÄŸiniz garantiye raÄŸmen bize bir tehdit olursa, biz bu tehdide karÅŸÄ± sadece ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermek anlamÄ±nda deÄŸil, baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ tedbirler de alabiliriz. SonuÃ§ta o tehdidin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Nerede? Yerinde. Bu anlamda TÃ¼rkiye'nin ortaya koyduÄŸu bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iyi anlamak gerekiyor." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'deki temaslarÄ±nda iletilen, "TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ± olursa angajman kurallarÄ±nÄ± uygularÄ±z" mesajÄ± kapsamÄ±nda, TSK olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamladÄ±
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