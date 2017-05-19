GÃ¼ncelleme: 00:38, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Ä°ran'da oy verme iÅŸlemi sona erdi





Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 12. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na giden Ä°ranâ€™da oylama sona erdi. Oy kullanma merkezlerinde oluÅŸan yoÄŸun kuyruklar nedeniyle yerel saatle gece 12'ye kadar uzatÄ±lan oy verme iÅŸleminin ardÄ±ndan oylarÄ±n sayÄ±lmasÄ±na baÅŸlandÄ±.Â BaÅŸkent Tahran yaklaÅŸÄ±k 15 milyon nÃ¼fusu ile Ã¼lkenin en kalabalÄ±k seÃ§meninin bulunduÄŸu il durumunda. Ä°ranÂ devlet televizyonu, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imlerinde oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sundu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.