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Ä°ran'da oy verme iÅŸlemi sÃ¼rÃ¼yor
Ä°ran'da oy verme iÅŸlemi sÃ¼rÃ¼yor

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi devam ederken, devlet televizyonu oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlke genelinde 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanma iÅŸlemi yerel saatle 08.00'de baÅŸladÄ±. 20.00'ye kadar sÃ¼receÄŸi belirtilen oy kullanma iÅŸleminin uzatÄ±lmasÄ± bekleniyor.

BaÅŸkent Tahran yaklaÅŸÄ±k 15 milyon nÃ¼fusu ile Ã¼lkenin en kalabalÄ±k seÃ§meninin bulunduÄŸu il durumunda.

Ä°ranÂ devlet televizyonu, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imlerinde oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sunuyor. Kuyruktaki seÃ§menler ise oy kullanmak iÃ§in uzun sÃ¼re beklemekten ÅŸikayetÃ§i.

"OY KULLANMA SÄ°STEMÄ°MÄ°Z SORUNLU"

Tahran'Ä±n Ã¶nemli seÃ§im merkezlerinden HÃ¼seyniye-i Ä°rÅŸad'da oy kullanmaya gelen Feriba Nikubeyan, seÃ§im merkezlerindeki uzun kuyruklarÄ±n oy verme oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50-60 seviyelerinde olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Nikubeyan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Sabah saat 8:00'de sÄ±raya girdim. 3 saattir bekliyorum. Oy kullanma iÅŸlemi Ã§ok yavaÅŸ ilerliyor. AdaylarÄ± tek tek kalemle yazmak vakit alÄ±yor. EÄŸer elektronik oy kullanma mÃ¼mkÃ¼n olursa hem kuyruk azalÄ±r hem de halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± artar. Benim yakÄ±nlarÄ±mdan bazÄ±larÄ±, kuyruÄŸu beklememek iÃ§in evlerine geri dÃ¶ndÃ¼ler. Maalesef oy kullanma sistemimiz sorunlu."

"YETKÄ°LÄ°LER BÄ°R ÅžEY YAPMALI"

Firuzi LÃ¼tfi de 3 buÃ§uk saat sÄ±rada beklemekten yorulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ãœlkede oy kullanmada uygulanan sistemdeki yanlÄ±ÅŸtan bahseden LÃ¼tfi, "Ä°ran'da parti sistemi bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in isimleri tek tek yazma durumunda kalÄ±yoruz. Bu da yorucu oluyor. Bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yetkililer bir ÅŸeyler yapmalÄ±." diye konuÅŸtu.



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