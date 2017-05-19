Ä°ran'da oy verme iÅŸlemi sÃ¼rÃ¼yor

Ãœlke genelinde 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanma iÅŸlemi yerel saatle 08.00'de baÅŸladÄ±. 20.00'ye kadar sÃ¼receÄŸi belirtilen oy kullanma iÅŸleminin uzatÄ±lmasÄ± bekleniyor.
BaÅŸkent Tahran yaklaÅŸÄ±k 15 milyon nÃ¼fusu ile Ã¼lkenin en kalabalÄ±k seÃ§meninin bulunduÄŸu il durumunda.
Ä°ranÂ devlet televizyonu, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imlerinde oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sunuyor. Kuyruktaki seÃ§menler ise oy kullanmak iÃ§in uzun sÃ¼re beklemekten ÅŸikayetÃ§i.
Tahran'Ä±n Ã¶nemli seÃ§im merkezlerinden HÃ¼seyniye-i Ä°rÅŸad'da oy kullanmaya gelen Feriba Nikubeyan, seÃ§im merkezlerindeki uzun kuyruklarÄ±n oy verme oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50-60 seviyelerinde olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Nikubeyan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Sabah saat 8:00'de sÄ±raya girdim. 3 saattir bekliyorum. Oy kullanma iÅŸlemi Ã§ok yavaÅŸ ilerliyor. AdaylarÄ± tek tek kalemle yazmak vakit alÄ±yor. EÄŸer elektronik oy kullanma mÃ¼mkÃ¼n olursa hem kuyruk azalÄ±r hem de halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± artar. Benim yakÄ±nlarÄ±mdan bazÄ±larÄ±, kuyruÄŸu beklememek iÃ§in evlerine geri dÃ¶ndÃ¼ler. Maalesef oy kullanma sistemimiz sorunlu."
Firuzi LÃ¼tfi de 3 buÃ§uk saat sÄ±rada beklemekten yorulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ãœlkede oy kullanmada uygulanan sistemdeki yanlÄ±ÅŸtan bahseden LÃ¼tfi, "Ä°ran'da parti sistemi bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in isimleri tek tek yazma durumunda kalÄ±yoruz. Bu da yorucu oluyor. Bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yetkililer bir ÅŸeyler yapmalÄ±." diye konuÅŸtu.
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi devam ederken, devlet televizyonu oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sunuyor
Trump, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°srailâ€™e yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail halkÄ±nÄ± sevdiÄŸini ve Filistin barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼k imkanlarÄ±n olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ÃœÃ§ eski SÄ±rp askeri, 1992-1995 yÄ±llarÄ±ndaki savaÅŸta "sivil halka yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri" gerekÃ§esiyle toplam 32 yÄ±l hapse mahkum edildi
ABD yÃ¶netimi, Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesiâ€™ne destek verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Yemenli iki aÅŸiret lideri hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±
UNICEF, Irak'ta Musul operasyonunun baÅŸÄ±ndan bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiÄŸini, 200 bin sivilin daha yerinden edilmesinin beklendiÄŸini bildirdi
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Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.
Ä°zinsiz gÃ¶steri yapan Identitaere Bewegung grubu, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek olan kongrede, dil bilim, toplum dil bilimi, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k ve iki dillilik gibi konular ele alÄ±nacak
Rusya-Ä°slam DÃ¼nyasÄ±: KazanSummit-2017 forumu Tataristan'Ä±n BaÅŸkenti Kazan'da dÃ¼n baÅŸladÄ±
Kazakistan'da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l kutlanan "18 MayÄ±s GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda, Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde "Eski TÃ¼rk DeÄŸerleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± bilim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.
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Afganistan'Ä±n Muhammad Aga ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 5'i Ã§ocuk 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB'nin bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bunlar yÃ¼ksek oranda genÃ§ iÅŸsizlik, terÃ¶r tehditleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±" dedi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±ndan bu yana 83'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere 311 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Trump'Ä±n yeni FBI DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in belirlediÄŸi ismin, Yahudi asÄ±llÄ± eski demokrat senatÃ¶r Liberman olduÄŸu iddia edildi.