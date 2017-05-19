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4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda madalyalar geliyor
4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda madalyalar geliyor

4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda TÃ¼rkiye, KadÄ±nlar 10 metre platform atlamada bir bronz, masa tenisinde bir altÄ±n, serbest gÃ¼reÅŸte bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bir bronz madalya kazandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'da dÃ¼zenlenen Â 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda TÃ¼rkiye,Â KadÄ±nlar 10 metreÂ platform atlamada bir bronz,Â masa tenisinde bir altÄ±n,Â serbest gÃ¼reÅŸte bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bir bronz madalya kazandÄ±.Â 

MÄ°LLÄ° SPORCU SAÄžLAM'DAN BRONZ MADALYA

4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ± kadÄ±nlar 10 metre platform atlamada, milli sporcu Sinem SaÄŸlam bronz madalya kazandÄ±.

Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'deki Su SporlarÄ± Merkezi'nde yapÄ±lan kadÄ±nlar 10 metre platform atlama finalleri sona erdi.

Finalde 161,95 puan toplayan Sinem, bronz madalyanÄ±n sahibi oldu.

Oyunlarda yarÄ±n, erkekler 10 metre platform atlamada milli sporcu KÄ±vanÃ§ GÃ¼r mÃ¼cadele edecek.

MASA TENÄ°SÄ°NDE ALTIN MADALYA

OyunlarÄ±n 7. gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rkiye, masa tenisinde bir altÄ±n madalya elde etti.

BaÅŸkent BakÃ¼'deki Sarhadchi Arena'da yapÄ±lan mÃ¼sabakalarda TÃ¼rkiye, masa tenisi tekler kategorisinde madalya mÃ¼cadelesi verdi.

KadÄ±nlarda Melek Hu, finalde AzerbaycanlÄ± rakibi Zhing Ning'i 13-11, 11-4, 12-10 ve 11-4'lÃ¼k setlerle 4-0 yenerek altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldu.

Erkeklerde ise TÃ¼rkiye'yi temsil eden Ahmet Li, Katar adÄ±na yarÄ±ÅŸan Li Ping'e 4-1 maÄŸlup olarak bronz madalya alma ÅŸansÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±.

Masa tenisinde takÄ±m kategorisi finalleri 22 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.

SERBEST GÃœREÅžTE BÄ°R GÃœMÃœÅž VE BÄ°R BRONZ MADALYA

TÃ¼rkiye, serbest gÃ¼reÅŸte bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bir bronz olmak Ã¼zere 2 madalya elde etti.

BakÃ¼ Haydar Aliyev Arena'da yapÄ±lan mÃ¼sabakalarda, 74 kiloda mindere Ã§Ä±kan milli gÃ¼reÅŸÃ§i Soner DemirtaÅŸ, final mÃ¼sabakasÄ±nda KÄ±rgÄ±z rakibi Muslim Evlaev'e maÄŸlup olarak gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya ile yetinmek zorunda kaldÄ±.Â 

57 kiloda mÃ¼cadele eden Nebi Uzun, yarÄ± finalde AzerbaycanlÄ± Mahir Amiraslanov'a yenildi. Milli sporcu, Kamerunlu rakibi Roland Tambi Nforsong ile yaptÄ±ÄŸÄ± repesaj mÃ¼sabakasÄ±nÄ± kazanarak bronz madalya elde etti. Nebi Uzun'a madalyasÄ±nÄ±, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Mihriban Aliyeva takdim etti.



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