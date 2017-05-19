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21:27, 19 MayÄ±s 2017 Cuma
KÄ±brÄ±s
20:02, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

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Rum tarafÄ± Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma peÅŸinde
Rum tarafÄ± Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma peÅŸinde

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n imaj oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼nde bir manipÃ¼lasyon eylemi iÃ§erisinde bulunduÄŸunu, olasÄ± Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±ndaki son liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Rum lider Nikos Anastasiadisâ€™in "Ã§ok olumlu ve yapÄ±cÄ± Ã¶nerilerde bulunduÄŸunu ve bunu kendilerinin reddettiÄŸini" Ä±srarla yaymak istendiÄŸini belirtti.Â 

Bu duruma sessiz kalmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkÄ±ncÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rum tarafÄ±nÄ±n maalesef yine imaj oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼nde bir manipÃ¼lasyon eylemi iÃ§erisindedir. Ortada yapÄ±cÄ± Ã¶neri falan yoktur; sadece Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma Ã§abasÄ± vardÄ±r. Rum lider Cenevreâ€™de Ã¶ncelikle toprak konusunu tamamen bitirmeyi, ardÄ±ndan gÃ¼venlik ve garantiler konularÄ±nÄ± tamamen sonuÃ§landÄ±rmayÄ± ve en sonunda da diÄŸer baÅŸlÄ±klarda geri kalan konularÄ± ele almamÄ±zÄ± istemektedir. 11 Åžubat 2014 mutabakatÄ±na ve 12 Ocak 2017 Cenevre KonferansÄ± sonuÃ§ bildirisine de tamamen aykÄ±rÄ± olan bu dayatmayÄ± kabul etmemize imkan yoktur. HiÃ§bir KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk lider bÃ¶yle bir anlayÄ±ÅŸÄ± kabul edemez."

"KONULAR PARALEL SONUÃ‡TA ELE ALINMALI"

AkÄ±ncÄ±, gelinen noktada KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde resmin bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶rebilmek iÃ§in tÃ¼m henÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼mlenmemiÅŸ Ã¶nemli konularÄ±n paralel bir sÃ¼reÃ§te ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Cenevreâ€™de 5â€™li olarak toplanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, gÃ¼venlik ve garantiler konularÄ± ele alÄ±nÄ±rken, ikili olarak toplanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da diÄŸer konular ele alÄ±nacaktÄ±r. Bir konuyu tamamen bitirip diÄŸerine geÃ§mek yÄ±llardÄ±r mÃ¼mkÃ¼n olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ taraflar haklÄ± olarak bir baÅŸlÄ±kta adÄ±m atarken, diÄŸer baÅŸlÄ±kta ne olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istemektedir. Uzun zamandan beridir Ã§Ã¶zÃ¼m bekleyen belli sayÄ±daki Ã¶nemli konularda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±lacak adÄ±mlarla kapsamlÄ± bir paket oluÅŸturma Ã§abasÄ±nÄ±n artÄ±k gerekli olduÄŸunu belirtmekteyiz. Bu Ã§erÃ§evede haziran ayÄ±nda Cenevre KonferansÄ± iÃ§in bir gÃ¼n saptanmasÄ±nÄ± ve o gÃ¼ne kadar da bu yÃ¶nde Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edilebileceÄŸini Ã¶nermekteyiz. Cenevre KonferansÄ±nda da 6 baÅŸlÄ±ktaki tÃ¼m Ã¶nemli konularÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mla sonuca baÄŸlanabileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rmekteyiz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak 11 Åžubat 2014 mutabakatÄ±na ve Cenevre KonferansÄ± sonuÃ§ bildirisine uygun Ã§erÃ§evede hareket etmeye devam edeceÄŸimizi ancak bunlara aykÄ±rÄ± Ã¶n koÅŸullarÄ± kabul etmemizin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha vurgulamak isterim."



Ä°lgili Konular kÄ±brÄ±s AkÄ±ncÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti
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KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n imaj oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼nde bir manipÃ¼lasyon eylemi iÃ§erisinde bulunduÄŸunu, olasÄ± Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde olduÄŸunu sÃ¶yledi
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