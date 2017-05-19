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Mardin'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 4 tutuklama
Mardin'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 4 tutuklama
Foto: ArÅŸiv

Mardin'de, FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonda 4 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.Ã‡, F.Ã‡, H.G, E.Ä°. ve O.Y'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Mahkemeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 4'Ã¼ tutuklandÄ±, O.Y. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



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