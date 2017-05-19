Mardin'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 4 tutuklama

Mardin'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonda 4 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.Ã‡, F.Ã‡, H.G, E.Ä°. ve O.Y'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Mahkemeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 4'Ã¼ tutuklandÄ±, O.Y. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7017 ve 7018 sayÄ±lÄ± kanunlarÄ± onayladÄ±
Mardin'de, FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'deki temaslarÄ±nda iletilen, "TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ± olursa angajman kurallarÄ±nÄ± uygularÄ±z" mesajÄ± kapsamÄ±nda, TSK olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamladÄ±
SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin Ä°zmir muhabiri GÃ¶kmen Ulu, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HSK Ã¼yeliklerine Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Ã¼yeliÄŸi sona eren Mehmet YÄ±lmaz ve Halil KoÃ§ ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili HÃ¼seyin Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seÃ§ti
Konya'da yaÄŸmur yaÄŸmasÄ± iÃ§in dua etmek Ã¼zere toplanan kalabalÄ±k, bu sÄ±rada baÅŸlayan saÄŸanaÄŸa raÄŸmen duayÄ± tamamladÄ±.
Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esinde baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde, ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle cami minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±, bazÄ± evlerin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu
"AkÄ±llÄ± Åžehirlere DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Hareketi" kapsamÄ±nda 2023'e kadar "akÄ±llÄ± ÅŸehir" haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi planlanan Ã¼Ã§ ÅŸehirden Kayseri'de Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma EtÃ¼tleri Koleji heyeti, Vali TaÅŸyapan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§erisindeki (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "mahrem imam" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatil dolayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸecek
SadakataÅŸÄ± DerneÄŸinin Zanzibar'da inÅŸa ettiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¼lliyesi gelecek eylÃ¼l ayÄ±nda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim faaliyetlerine baÅŸlayacak
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 24 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lacak grup toplantÄ±sÄ±nda yeniden AK Parti TBMM Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ilmesi bekleniyor
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Prof. Dr. Ã–ztÃ¼rk, TÃœBÄ°TAK ile Marmara Denizi'ni canlÄ± izleyeceklerini belirterek, "Marmara Denizi'nin tÃ¼m fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p eylem planÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z" dedi
SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi sahibi Burak Akbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda FETÃ– adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek suÃ§lamasÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±