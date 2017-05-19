20:15, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan iki kanun onayÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7017 ve 7018 sayÄ±lÄ± kanunlarÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa'nÄ±n 89'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 104'Ã¼ncÃ¼ maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi uyarÄ±nca, 2 kanunu onaylayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi. Buna gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 7017 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Ã‡evre ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Irak Cumhuriyeti Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ã‡evre AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ile 7018 sayÄ±lÄ± "Vergi KonularÄ±nda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ä°dari YardÄ±mlaÅŸma SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"u onayladÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.