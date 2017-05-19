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21:27, 19 MayÄ±s 2017 Cuma
Politika
20:15, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan iki kanun onayÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan iki kanun onayÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7017 ve 7018 sayÄ±lÄ± kanunlarÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa'nÄ±n 89'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 104'Ã¼ncÃ¼ maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi uyarÄ±nca, 2 kanunu onaylayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.

Buna gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 7017 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Ã‡evre ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Irak Cumhuriyeti Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ã‡evre AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ile 7018 sayÄ±lÄ± "Vergi KonularÄ±nda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ä°dari YardÄ±mlaÅŸma SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"u onayladÄ±.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan kanun onayÄ±
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