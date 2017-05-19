23:35, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Yemen'in Taiz kentinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 Husi ile 2 asker Ã¶ldÃ¼, 5 asker yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in Taiz kentinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyleÂ HusilerÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼,Â El-KedhaÂ bÃ¶lgesinde de 3 kÃ¶yÃ¼n Husilerden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Taiz'deki hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Abdurrahman Salih yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin El-Katane, Dercaf ve Hub Er-Rai kÃ¶yleri ile Kedha ile Cebel HabeÅŸi ilÃ§elerini baÄŸlayan yolda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 Husi ile 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Salih, Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Husilere ait 2 aracÄ±n, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine ait zÄ±rhlÄ± bir aracÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini aktardÄ±. Ã–te yandan, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri de bÃ¶lgede Husilere ait bir mevziye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana'nÄ±n denetimini elinde bulunduruyor.Â

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