23:39, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Rusya'dan Venezuela'ya gÄ±da desteÄŸi sÃ¶zÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin'in Ã¼lkeyeÂ gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunmaÂ sÃ¶zÃ¼Â verdiÄŸini duyurdu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Putin'in Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde,Â gÄ±da krizindeki Venezuela'ya her ay binlerce ton buÄŸday gÃ¶nderme vaadinde bulunduÄŸu belirtildi.

Ciddi bir gÄ±da krizi yaÅŸayan Ã¼lkede en zor bulunan gÄ±da maddelerinden biri de un. Ã–zel marketlerde Ã§ok zor bulunan un iÃ§in VenezuelalÄ±lar ya kara borsacÄ±lara baÅŸvuruyor, ya da devlete ait marketlerde saatlerce sÄ±ra bekliyor.

Venezuela'da gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼ksek enflasyon ve artan suÃ§ oranlarÄ±ndan kaynaklanan toplumsal hoÅŸnutsuzluk uzun zamandÄ±r devam ediyor. Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼metin kontrol ettiÄŸi YÃ¼ksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla bu hoÅŸnutsuzluk sokak protestolarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.