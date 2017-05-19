23:42, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatine Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatine Ã§Ä±ktÄ±.

BaÅŸkan Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretleriniÂ Suudi ArabistanÂ veÂ Ä°srail'in ardÄ±ndan Ä°talya,Â VatikanÂ ve BelÃ§ikaâ€™ya yapmak Ã¼zere baÅŸkent Washington'dan ayrÄ±ldÄ±.

Ä°lk ziyaretini Suudi Arabistanâ€™a yapacak olan Trump, burada Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelecek. Trump ardÄ±ndan Ä°srailâ€™e geÃ§erek, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbasâ€™la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. OrtadoÄŸuâ€™da yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin ardÄ±ndan Trumpâ€™Ä±n Ä°talya, Vatikan ve BelÃ§ikaâ€™ya gitmesi bekleniyor.

Trump, seyahati Ã¶ncesinde Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ABD halkÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in bu seyahatleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

DAMADI HAHAMDAN Ä°ZÄ°N Ä°STEDÄ°

Trumpâ€™a yapacaÄŸÄ± bu ziyaretlerde eÅŸi Melanie Trumpâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra kÄ±zÄ± Ä°vanka Trump ve damadÄ± Jared Kushner de eÅŸlik ediyor.

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ortodoks Yahudi olan Trumpâ€™Ä±n damadÄ± Kushner ve kÄ±zÄ± Ä°vanka bu yolculuÄŸa Ã§Ä±kmadan Ã¶nce hahamdan izin istedi.

Beyaz Sarayâ€™dan ismi aÃ§Ä±klanmayan bir yetkili ise Trumpâ€™Ä±n kÄ±zÄ± ve damadÄ±nÄ±n yolculuk Ã¶ncesinde hahamÄ±n iznini aldÄ±klarÄ±nÄ± onayladÄ±.

ABDâ€™nin son 5 baÅŸkanÄ±, gÃ¶reve geldikten sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Kanada ya da Meksikaâ€™ya yapmÄ±ÅŸtÄ±. Â