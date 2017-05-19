Almanya’da hükümet ortakları arasında 'İncirlik' çatlağı

Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin Türkiye tarafından uygun görülmemesi Almanya'da hükümette yer alan Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) arasını açtı.
SPD’li Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in dün Washington’da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’teki askerleri ziyaretine izin vermemesi durumunda Konya’da konuşlandırılan AWACS erken uyarı uçaklarını da çekebileceklerini ifade etmesi hükümetin büyük ortağı tarafından olumlu bulunmadı.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in NATO zirvesinde Gabriel’in tartışmaya açtığı konuyu gündeme taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi:
"Burada bir ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum. İncirlik Alman Ordusu'nun DEAŞ karşıtı koalisyona katkı yapmak için kullandığı bir Türk hava üssü. İncirlik bir NATO üssü değil. Bu nedenle Alman milletvekillerinin ziyaret talebinin reddedilme tartışması ilk önce Almanya ile Türkiye arasındaki bir tartışmadır."
Konya’daki üssün ise bir NATO üssü olduğunu vurgulayan Seibert, "Farklılık da bu. NATO AWACS’ları iki önemli görev için kullanılıyor. DEAŞ karşıtı koalisyona katkı sağlıyorlar ve NATO hava sahasının gözetlenmesinde önemli rol oynuyorlar. Bu çok önemli." ifadesini kullandı.
Alman askerlerinin de bu görevi ifa ettiklerini ancak AWACS’lara ilişkin sadece NATO içerisinde ortak karar alınabileceğini vurgulayan Seibert, "NATO misyonu kapsamındaki AWACS’ların Konya'dan çekilmesine ilişkin NATO’da bir tartışma yok." dedi.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Rederich Kiesewetter de "Biz CDU-CSU olarak AWACS misyonun arkasındayız. Biz NATO’nun birlik içinde olmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.
Meksika'da bulunan Dışişleri Bakanı Gabriel ise yaptığı açıklamada Seibert’i eleştirerek, "Seibert'in Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye çalışmasını anlıyorum." sözlerine yer verdi.
Gabriel, zor zamanlarda ülkesinin temel prensip ve değerlerinden taviz vermemesi gerektiğini belirterek, "Bir NATO ülkesi, başka bir NATO ülkesine şantaj yapmaya çalışıyorsa NATO'ya da dokunuyor. Türkiye, Alman iltica yasasının uygulanmaması için zorladı." diye konuştu.
Konunun NATO zirvesi kapsamında Başbakan Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çözülmesini ümit ettiğini dile getiren Gabriel, Merkel'in zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde Alman Anayasası'nın milletvekillerine askerleri ziyaret etme hakkı verdiğini açıkça ifade edeceğinden emin olduğunu kaydetti.
Alman Meclisi (Bundestag) dün yaptığı oylamada Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesine ilişkin muhalefet partileri tarafından verilen önergeyi Dışişleri Komisyonu’na sevk etmişti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile telefonda görüştü
Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin Türkiye tarafından uygun görülmemesi ülkedeki koalisyon ortaklarının arasını açtı
ABD Başkanı Trump, ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve İsrail'in ardından İtalya, Vatikan ve Belçika’ya yapacak
Venezuela, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye gıda yardımında bulunma sözü verdiğini duyurdu
Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 10 Husi ile 2 asker öldü, 5 asker yaralandı
Ülkedeki komünist rejimin Türk ve Müslümanlara karşı giriştiği asimilasyon kurbanları anıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının imaj oluşturma yönünde bir manipülasyon eylemi içerisinde bulunduğunu, olası Cenevre görüşmeleri için ön koşul koyma çabası içerisinde olduğunu söyledi
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, Kadınlar 10 metre platform atlamada bir bronz, masa tenisinde bir altın, serbest güreşte bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı
İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi devam ederken, devlet televizyonu oy kullanmak için kuyrukta bekleyenlerin görüntülerini dünyaya "demokrasi şöleni" olarak sunuyor
Trump, pazartesi günü İsrail’e yapacağı resmi ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, İsrail halkını sevdiğini ve Filistin barışının sağlanmasına ilişkin büyük imkanların olduğuna inandığını söyledi
Üç eski Sırp askeri, 1992-1995 yıllarındaki savaşta "sivil halka yönelik savaş suçu işledikleri" gerekçesiyle toplam 32 yıl hapse mahkum edildi
ABD yönetimi, Arap Yarımadası el-Kaidesi’ne destek verdiği gerekçesiyle Yemenli iki aşiret lideri hakkında yaptırım kararı aldı
UNICEF, Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiğini, 200 bin sivilin daha yerinden edilmesinin beklendiğini bildirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başkent Kinşasa'ya 40 kilometre mesafedeki Kasangulu hapishanesinden 74 mahkum firar etti
İsrail'in aşırı sağcı Kültür Bakanı Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin açılışında giydiği kıyafet, Müslümanların tepkisini çekti.
İzinsiz gösteri yapan Identitaere Bewegung grubu, Adalet Bakanlığı’na girmeye çalıştı