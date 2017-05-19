23:54, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Heniyye'den Rusya'ya bilgilendirme





Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bogdanov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HamasÂ Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ±Â Ä°smail Heniyye'nin Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Mikhail BogdanovÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Heniyye'nin Gazze'deki ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Heniyye Bogdanov'u telefonla aradÄ±. Henniyye, Bogdanov ile Ä°srail hapishanelerindeÂ aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklular, ikili iliÅŸkiler, Rusya'nÄ±n Filistinli gruplar arasÄ±ndaki ulusal mutabakat konusunda oynadÄ±ÄŸÄ± rol ve Hamas'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±Â siyaset belgesiÂ konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Heniyye, Filistin halkÄ±nÄ±n kendi topraklarÄ± ve vatanÄ± Ã¼zerinde hakkÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

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