Heniyye'den Rusya'ya bilgilendirme

HamasÂ Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ±Â Ä°smail Heniyye'nin Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Mikhail BogdanovÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Heniyye'nin Gazze'deki ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Heniyye Bogdanov'u telefonla aradÄ±.
Henniyye, Bogdanov ile Ä°srail hapishanelerindeÂ aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklular, ikili iliÅŸkiler, Rusya'nÄ±n Filistinli gruplar arasÄ±ndaki ulusal mutabakat konusunda oynadÄ±ÄŸÄ± rol ve Hamas'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±Â siyaset belgesiÂ konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Heniyye, Filistin halkÄ±nÄ±n kendi topraklarÄ± ve vatanÄ± Ã¼zerinde hakkÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.Â
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bogdanov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
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