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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:45, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi
Tarihte bugÃ¼n
00:09, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Tarihte bugÃ¼n: Milli Nizam Partisi kapatÄ±ldÄ±
Tarihte bugÃ¼n: Milli Nizam Partisi kapatÄ±ldÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Dandanakan savaÅŸÄ±, Ali Suaviâ€™nin Ã‡Ä±raÄŸan baskÄ±nÄ±, Kral HÃ¼seyin'in ihanetinin bedelini Ã¶demesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatÄ±lmasÄ± var. Ä°ÅŸte 20 MayÄ±s tarihli Ã¶nemli olaylar:

GÃœNÃœN OLAYI

Milli Nizam Partisi KapatÄ±ldÄ± (1971)

Milli Nizam Partisi Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan, 20 MayÄ±s 1971 tarihinde, partinin "laik devlet niteliÄŸinin ve AtatÃ¼rk devrimciliÄŸinin korunmasÄ± prensiplerine aykÄ±rÄ± olduÄŸu" gerekÃ§esiyle kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bununla birlikte, Milli Nizam Partisi yÃ¶neticileri hakkÄ±nda herhangi bir ceza davasÄ± aÃ§Ä±lmadÄ±. Genel BaÅŸkan Necmettin Erbakan bu olay sonrasÄ± bir sÃ¼re yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Milli Nizam Partisi Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸâ€™Ã¼nde temeli oldu.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Dandanakan SavaÅŸÄ± YapÄ±ldÄ± (1040)

TÃ¼rk Tarihinin akÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerinde Ã¶nemli etkisi bulunan bÃ¼yÃ¼k savaÅŸlardan biri olan Dandanakan SavaÅŸÄ± SeÃ§uklu TÃ¼rkleri ile Gazneli TÃ¼rk Devleti arasÄ±nda 20 MayÄ±s 1040 tarihinde gerÃ§ekleÅŸti. SavaÅŸÄ± TuÄŸrul ve Ã‡aÄŸrÄ± kardeÅŸlerin komutasÄ±nda ki SelÃ§uklu TÃ¼rkleri kazandÄ±. BÃ¶ylece TÃ¼rkler iÃ§in Anadolu yolu aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu. Gazneli Devleti ise bir daha eski gÃ¼cÃ¼ne kavuÅŸamadÄ±.

Ali Suaviâ€™nin Darbe GiriÅŸimi (1878)

Ali Suavi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in bÃ¼yÃ¼k engel olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ AbdÃ¼lhamitâ€™i ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in Ä°ngiliz desteÄŸini alarak topladÄ±ÄŸÄ± adamlarla 20 MayÄ±s 1878 tarihinde Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±nÄ± bastÄ±. Ä°htilalciler Ã§ok sayÄ±da askerin koruduÄŸu Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±na kolayca girdiler. AmaÃ§ bu sarayda ikamet eden V.Muratâ€™Ä± alarak AbdÃ¼lhamitâ€™in yerine tahta Ã§Ä±kartmaktÄ±. BeÅŸiktaÅŸ MuhafÄ±zÄ± Ã‡orumlu Yedi Sekiz Hasan PaÅŸa yetiÅŸti ve Ali Suaviâ€™yi bir sopa darbesiyle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. BaskÄ±na gelen 20 kadar ihtilalci Ã¶ldÃ¼ bir Ã§oÄŸu da yakalandÄ±. Darbe kÄ±sa sÃ¼rede sona erdirildi ve durum kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ali Suavi bu sÄ±rada tahta geÃ§irmeyi planladÄ±ÄŸÄ± V.Muratâ€™Ä± almÄ±ÅŸ saraydan Ã§Ä±kmak Ã¼zereydi. Bu olay tarihimize Ã‡Ä±raÄŸan baskÄ±nÄ± olarak geÃ§miÅŸtir.

OsmanlÄ±-Yunan SavaÅŸÄ± Sona Erdi (1897)

MÃ¼ÅŸir Ethem PaÅŸa komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± Kuvvetleri Yunan ordusunu periÅŸan etti. Yunanistanâ€™da hÃ¼kÃ¼met dÃ¼ÅŸtÃ¼ yeni hÃ¼kÃ¼met bÃ¼yÃ¼k devletlerden barÄ±ÅŸ iÃ§in yardÄ±m etmelerini istedi. Rus Ã§arÄ±nÄ±n ricasÄ± Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti Teselyaâ€™nÄ±n iadesi ve savaÅŸ tazminatÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 20 MayÄ±s 1897 tarihinde savaÅŸÄ± durdurdu.

ÃœÃ§lÃ¼ Ä°ttifak Kuruldu (1882)

Ä°talya sÃ¶mÃ¼rgecilik yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lmak istiyor fakat sÄ±rtÄ±nÄ± da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir devlete yaslama ihtiyacÄ± hissediyordu. Bu yÃ¼zden Almanyaâ€™ya yaklaÅŸma gereÄŸi duydu. Almanlar her ne kadar Ä°talyaâ€™ya gÃ¼venmeseler de ittifak antlaÅŸmasÄ± yapmayÄ± kabul ettiler. Sonunda Almanya, Ä°talya ve Avusturya-Macaristan Ä°mparatorluÄŸu arasÄ±nda 20 MayÄ±s 1882 tarihinde Ã¼Ã§lÃ¼ ittifak antlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. BÃ¶ylece I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±na giden sÃ¼reÃ§ baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

Taraf DeÄŸiÅŸtiren Ä°talya Ä°tilaf Devletleri YanÄ±nda SavaÅŸa Girdi (1915)

Ä°talya, 20 MayÄ±s 1915 tarihinde taraf deÄŸiÅŸtirdi ve Avusturyaâ€™ya savaÅŸ ilan ederek, Ä°tilaf Devletleri safÄ±nda savaÅŸa girdi. Ä°talyanlar, aynÄ± yÄ±lÄ±n aÄŸustosunda Almanya ve OsmanlÄ± Devletiâ€™ne de savaÅŸ aÃ§tÄ±lar.

Ä°ngiltere Suudi Arabistanâ€™Ä± TanÄ±dÄ±, Kral HÃ¼seyinâ€™in KrallÄ±ÄŸÄ± Bitti (1927)

AbdÃ¼laziz Ä°bn Suud, Kral HÃ¼seyinâ€™in hakimiyetine son vererek Hicaz bÃ¶lgesini ele geÃ§irdi. Ä°ngiltere ile iyi geÃ§inme yolunu tercih etti. Sonunda Ä°ngiltere ile Ä°bn Suud arasÄ±nda 20 MayÄ±s 1927 tarihinde Cidde AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile Ä°ngiltere Ä°bn Suudâ€™u Necd SultanÄ± ve Hicaz KralÄ± olarak tanÄ±dÄ±. BaÅŸka bir deyiÅŸle Ä°ngiltere OsmanlÄ±'ya ihanet ederek kendi yanÄ±nda yer alan Kral HÃ¼seyinâ€™i defterden sildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

- II. Bayezid, OsmanlÄ± tahtÄ±na oturdu. (1481)

- OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuâ€™nda isyancÄ±lar, ordu ve yÃ¶netimde yenilik taraftarÄ± PadiÅŸah II. Osmanâ€™Ä± tahttan indirip Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Ã–ldÃ¼rÃ¼len ilk padiÅŸah olan â€˜â€™GenÃ§ Osmanâ€™â€™Ä±n yerine â€˜â€™Deli Mustafaâ€™â€™, ikinci kez tahta Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. (1622)

- Ä°lk hemÅŸire okulu, Amiral Bristol HemÅŸire Mektebi hizmete girdi. (1920)

- Dil EncÃ¼meni Heyeti kuruldu. (1928)

- Devlet KonservatuvarÄ± KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanun kabul edildi. (1940)

- BazÄ± ordu birlikleri, Ankaraâ€™da Talat Aydemirâ€™in yÃ¶netiminde yeniden ayaklandÄ±. (Bu kez giriÅŸimde bulunanlar yargÄ±landÄ±, 5 Temmuz 1964â€™de Aydemir ve Fethi GÃ¼rcan idam edildi.) OlaylarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k ilde sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan edildi. (1963)

- KÄ±sa adÄ± TÃœSÄ°AD olan TÃ¼rk Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi kuruldu. (1971)

- Hattat Hamit (AytaÃ§) Bey Ã¶ldÃ¼. (1982)

- 12 EylÃ¼lâ€™Ã¼n ardÄ±ndan partiler kuruluyor: Anavatan Partisiâ€™nin kuruluÅŸuna iliÅŸkin belgeler, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na verildi. ANAP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Turgut Ã–zal getirildi. HalkÃ§Ä± Parti (HP) kuruldu, Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa Necdet Calp seÃ§ildi. BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye Partisi kuruldu, Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa Ali Fethi Esener getirildi. (1983)

- Milli Savunma BakanÄ± Safa Giray, Hava Kuvvetlerinden, 17â€™si subay, 97â€™si astsubay olmak Ã¼zere 114 kiÅŸinin irticai Ã¶rgÃ¼tlerle iliÅŸkileri olduÄŸu iÃ§in ordudan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. (1990)

- Trabzonâ€™un BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde geleneksel mayÄ±s ÅŸenlikleri dolayÄ±sÄ±yla denize aÃ§Ä±lan 2 teknenin alabora olmasÄ± sonucu 38 kiÅŸi boÄŸuldu, 15 kiÅŸi yaralandÄ±. (2000)



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere Suudi Arabistanâ€™Ä± TanÄ±dÄ± Ali Suaviâ€™nin Darbe GiriÅŸimi Dandanakan SavaÅŸÄ± Milli Nizam Partisi
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