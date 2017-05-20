2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek

Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili"nin sergileneceği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, varlıkları milyonlarca yıl öncesine dayanan fosiller, 22 Mayıs Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde sergilenecek.
Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği Başkanı Yusuf Öncül tarafından gösterime açılacak sergide, su ve karada yaşayan canlılarla farklı bitkilere ait canlı gruplarının fosilleri yer alacak. Sergide, Türkiye'de bugüne kadar hiç tanıtılmamış siyanobakteriye ait 2 milyar yıllık fosil de bulunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İrfan Dinç, milyonlarca yıl öncesinin izlerini bugüne taşıyan sergiyi herkesin görmesi gerektiğini belirtti.
Fosillerin geçmişe ışık tuttuğuna dikkati çeken Dinç, "Canlıların geçirdiği değişim, fosilleri sayesinde görülerek dünyanın geçmişine yolculuk yaptırılacak. Bu yolculuk bizlere bugün doğaya bıraktığımız her izin ve yaşantının yarın yeni nesillerin önüne tekrar geleceği gerçeğini de ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.
Yusuf Öncül de geçmişi 3,9 milyar yıla kadar giden dünyanın en eski fosili olan bakterinin tek hücreli yapısına rağmen biyolojik saati bulunduğunu vurguladı.
Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilenecek.
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