Kuzey Kore'den ABD'ye mÃ¼zakere ÅŸartÄ±

Kuzey Kore'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Kim In Ryong, ABD ile nÃ¼kleer mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabilmesi iÃ§in ABD'nin "tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelikÂ dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi" gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Kim,Â BM Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kuzey Kore'nin son nÃ¼kleerÂ fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan ABD'nin bu Ã¼lkeye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemelerinin "savunma amaÃ§lÄ±" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Kim, ABD'yi uluslararasÄ± toplumu "korkutmakla" suÃ§ladÄ±.
BM'ye de eleÅŸtiriler yÃ¶nelten Kim, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±n yasal dayanaÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzmanlardan oluÅŸan uluslararasÄ± bir forum oluÅŸturulmasÄ± talebine BM'nin karÅŸÄ±lÄ±k vermediÄŸini savundu.
BM GÃ¼venlik Konseyi, nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yÄ±lÄ±nda bu yana Ã§eÅŸitli askeri ve ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ± konusunda mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna Kim ÅŸÃ¶yle cevap verdi:
"Herkesin bildiÄŸi gibi AmerikalÄ±lar diyalog iÅŸareti verdi ama Ã¶nemli olan kelimeler deÄŸil, eylemler. Kore adasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin Ã¶n koÅŸulu ABD'nin tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi."
DÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 150 Ã¼lkede yÃ¼z binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry virÃ¼sÃ¼nÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Kuzey Kore'nin olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± ise yalanlayan Kim, "Siber saldÄ±rÄ±larÄ± Kuzey Kore ile iliÅŸkilendirmek saÃ§ma. Ne zaman garip bir ÅŸey olsa ABD ve dÃ¼ÅŸman gÃ¼Ã§ler Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± kasÄ±tlÄ± kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor." dedi.
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, "Kore adasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin Ã¶n koÅŸulu ABD'nin tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi" dedi
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