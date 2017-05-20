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02:21, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi
Amerika
01:12, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Nikaragua'dan 'casus Rus uydu istasyonu' iddialarÄ±na cevap
Nikaragua'dan 'casus Rus uydu istasyonu' iddialarÄ±na cevap
Foto: ArÅŸiv

Nikaragua, Rusya tarafÄ±ndan baÅŸkent Managua'da kurulan uydu istasyonunun bÃ¶lge ya da ABD Ã¼zerinde casusluk amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nikaragua'da devlete ait haberleÅŸme kurumunun baÅŸkanÄ± Orlando Castillo, Glonass olarak bilinen istasyonun kurulma amacÄ±nÄ±n, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, doÄŸal afetler, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve diÄŸer sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmeye yardÄ±mcÄ± olmak olduÄŸunu belirtti.

Castillo, "Bu, kimseyi gÃ¶zetlemek iÃ§in deÄŸil." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BaÅŸkent Managua'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan ve ABD'nin GPS iletiÅŸim aÄŸÄ±na rakip olarak tasarlanan yeni uydu istasyonu, 7 Nisan'da faaliyete geÃ§miÅŸti.

Rusya ve Nikaragua arasÄ±nda, Ã¶zellikle askeri iÅŸ birliÄŸi konusundaki yakÄ±n iliÅŸki ABD'de de bazÄ± kesimleri kaygÄ±landÄ±rÄ±yor.

Nikaragua, geÃ§en yÄ±l, silahlÄ± kuvvetlerinin modernizasyonu Ã§erÃ§evesinde Rusya'dan 50 T-72 tankÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Nikaragua rusya
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Nikaragua'dan 'casus Rus uydu istasyonu' iddialarÄ±na cevap
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