Nikaragua'dan 'casus Rus uydu istasyonu' iddialarÄ±na cevap

Nikaragua'da devlete ait haberleÅŸme kurumunun baÅŸkanÄ± Orlando Castillo, Glonass olarak bilinen istasyonun kurulma amacÄ±nÄ±n, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, doÄŸal afetler, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve diÄŸer sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmeye yardÄ±mcÄ± olmak olduÄŸunu belirtti.
Castillo, "Bu, kimseyi gÃ¶zetlemek iÃ§in deÄŸil." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
BaÅŸkent Managua'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan ve ABD'nin GPS iletiÅŸim aÄŸÄ±na rakip olarak tasarlanan yeni uydu istasyonu, 7 Nisan'da faaliyete geÃ§miÅŸti.
Rusya ve Nikaragua arasÄ±nda, Ã¶zellikle askeri iÅŸ birliÄŸi konusundaki yakÄ±n iliÅŸki ABD'de de bazÄ± kesimleri kaygÄ±landÄ±rÄ±yor.
Nikaragua, geÃ§en yÄ±l, silahlÄ± kuvvetlerinin modernizasyonu Ã§erÃ§evesinde Rusya'dan 50 T-72 tankÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Nikaragua, Rusya tarafÄ±ndan baÅŸkent Managua'da kurulan uydu istasyonunun bÃ¶lge ya da ABD Ã¼zerinde casusluk amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± reddetti
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bogdanov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼lmemesi Ã¼lkedeki koalisyon ortaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Ä°srail'in ardÄ±ndan Ä°talya, Vatikan ve BelÃ§ikaâ€™ya yapacak
Venezuela, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã¼lkeye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini duyurdu
Yemen'in Taiz kentinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 Husi ile 2 asker Ã¶ldÃ¼, 5 asker yaralandÄ±
Ãœlkedeki komÃ¼nist rejimin TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon kurbanlarÄ± anÄ±ldÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n imaj oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼nde bir manipÃ¼lasyon eylemi iÃ§erisinde bulunduÄŸunu, olasÄ± Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde olduÄŸunu sÃ¶yledi
4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda TÃ¼rkiye, KadÄ±nlar 10 metre platform atlamada bir bronz, masa tenisinde bir altÄ±n, serbest gÃ¼reÅŸte bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bir bronz madalya kazandÄ±
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi devam ederken, devlet televizyonu oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyenlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dÃ¼nyaya "demokrasi ÅŸÃ¶leni" olarak sunuyor
Trump, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°srailâ€™e yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail halkÄ±nÄ± sevdiÄŸini ve Filistin barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼k imkanlarÄ±n olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ÃœÃ§ eski SÄ±rp askeri, 1992-1995 yÄ±llarÄ±ndaki savaÅŸta "sivil halka yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri" gerekÃ§esiyle toplam 32 yÄ±l hapse mahkum edildi
ABD yÃ¶netimi, Arap YarÄ±madasÄ± el-Kaidesiâ€™ne destek verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Yemenli iki aÅŸiret lideri hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±
UNICEF, Irak'ta Musul operasyonunun baÅŸÄ±ndan bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiÄŸini, 200 bin sivilin daha yerinden edilmesinin beklendiÄŸini bildirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde baÅŸkent KinÅŸasa'ya 40 kilometre mesafedeki Kasangulu hapishanesinden 74 mahkum firar etti
Ä°srail'in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, 70. Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.