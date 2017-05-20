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02:21, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 02:17, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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ABD'li Ã¼st dÃ¼zey askeri isimlerden 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'li Ã¼st dÃ¼zey askeri isimlerden 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±
Foto: ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford

ABD'nin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼Ã§ askeri isminden biri olan DAEÅž'le MÃ¼cadele Temsilcisi Brett McGurk, Koalisyon'un TÃ¼rkiye olmadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, DAEÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden Koalisyonâ€™un Ã–zel Temsilcisi Brett McGurk ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ãœst dÃ¼zey Ã¼Ã§ askeri isim, DAEÅž'le mÃ¼cadelede gelinen aÅŸamaya dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Koalisyon Ã–zel Temsilcisi McGurk, TÃ¼rkiye'nin DAEÅž'le mÃ¼cadelede yakÄ±n mÃ¼ttefik olduÄŸunu sÃ¶yledi. McGurk, "Koalisyon onlar olmadan baÅŸarÄ±lÄ± olamaz" dedi.

Dunford ise ABD ile TÃ¼rkiye'nin Rakka operasyonu konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± olduÄŸunu ifade etti. Amerikan Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leriâ€™ne en kÄ±sa sÃ¼rede askeri teÃ§hizat ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± da belirtti.

Savunma BakanÄ± Mattis ise basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sahadaki duruma dair bilgi verdi ve DAEÅž'i kritik noktalarda Ã§evrelediklerini vurguladÄ±.



Ä°lgili Konular DEAÅž ABD TÃ¼rkiye
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