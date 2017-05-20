10:01, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Ä°bn Haldun Ãœniversitesi Sempozyumu'na katÄ±lacak,Â Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim Mahmud Hamid ile Tunus En-Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi'yi ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.

(Ä°stanbul/11.00/13.00/13.45)Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, "KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'ndan 15 Temmuz'a Kahraman KadÄ±nlarÄ±mÄ±z Anadolu - Ana Dolu" programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/14.00)Â

2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Gemerek, ÅžarkÄ±ÅŸla, AltÄ±nyayla ve UlaÅŸ ilÃ§eleriyle ÅŸehir merkezini ziyaret edecek ve Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± izleyecek.

(Sivas/12.30-18.30)Â

3- AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'ne doÄŸru

- Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak kongreyeÂ sunulacak tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

- Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa AtaÅŸ, Ankara Spor Salonu'nda kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ± ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/11.00/14.00)Â

4- HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresi, DÃ¼nya Ticaret Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Ankara/12.00)Â

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Aliya Ä°zetbegoviÃ§ UluslararasÄ± Bilim OlimpiyatlarÄ± Final Sergisi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/19.00)Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

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2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â

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GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Kur'an kursu temel atma ve Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacak, "DiyarbakÄ±r'Ä±n Fethi" konferansÄ± ile Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Kur'an kursu binasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde bulunacak.

(DiyarbakÄ±r/11.00-16.00)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Ä°bn Haldun Ãœniversitesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, ÅžiÅŸli Ã–ÄŸretmenevi'nde Arap Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ BaÅŸkanÄ± Bandar Bin Fahd Al Fuhaid ile basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak, Aya Ä°rini'de "KuruluÅŸunun 100. YÄ±lÄ±nda DarÃ¼lelhan" konserine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/09.30/15.30/19.00)

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SPOR

1- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'daÂ sÃ¼rÃ¼yor.

(BakÃ¼)Â

2- Basketbol THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Final organizasyonunda yarÄ±nÂ oynanacak final maÃ§Ä±nda mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e ve Olympiakos'un teknik adam ve kaptanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Sinan Erdem Spor Salonu'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

- Organizasyon kapsamÄ±nda Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.

(Ä°stanbul/11.30/20.30)Â

3- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±na Ã‡aykur Rizespor-Gaziantepspor, Kayserispor-Adanaspor, Antalyaspor-Bursaspor ve BeÅŸiktaÅŸ-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Rize/13.30/Kayseri/16.00/Antalya/Ä°stanbul/19.00)Â

4- TFF 1. Lig'de play-off'lar Ã¶ncesi normal sezon 34. hafta maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

- SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmayÄ± geÃ§en hafta garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni 4 EylÃ¼l StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Sivas/18.30)

5- TÃ¼rkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Astra Group Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Nesine.com EskiÅŸehir Basket karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Sakarya/15.00)

Ã–ZEL HABER

1 - "Amerika'da TÃ¼rkiye iÃ§in 600 milyon dolarlÄ±k daha fÄ±rsat var"

- TÃ¼rkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali Sami AydÄ±n:

- "TÃ¼rkiye'nin Amerika'ya ev tekstili ihracatÄ± 600 milyon dolar civarÄ±nda. Åžartlar iyi deÄŸerlendirilebilirse bu Ã¼lkeye ihracat 2 katÄ±na Ã§Ä±kabilir. Amerika'da TÃ¼rkiye iÃ§in ev tekstili anlamÄ±nda 600 milyon dolarlÄ±k daha fÄ±rsat var

- "Her sene bir iki seÃ§im atlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in, insanlarÄ±n belli bir seÃ§im yorgunluÄŸu oldu. ArtÄ±k Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rahatlama var. 2017 yÄ±lÄ±nda iÃ§ pazarda satÄ±ÅŸlarÄ±n yÃ¼zde 15 artmasÄ±nÄ± bekliyoruz"

2 - Ramazan kolisinde fiyatlar 27,90 TL'den baÅŸlÄ±yor

- BaÅŸta marketler olmak Ã¼zere gÄ±da perakendecileri ve toptancÄ±lar tarafÄ±ndan ramazana Ã¶zel hazÄ±rlanan ramazan kolileri, farklÄ± iÃ§erik ve fiyat seÃ§enekleriyle satÄ±ÅŸa sunuldu

- Ramazan ayÄ±nda gelenek haline gelen ve hayÄ±rseverlerin ihtiyaÃ§ sahibi kiÅŸilere baÄŸÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in tercih ettiÄŸi gÄ±da paketlerinde fiyatlar 27,90 TL'den baÅŸlÄ±yor, iÃ§eriÄŸine gÃ¶re 300 TL'ye kadar Ã§Ä±kabiliyor

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