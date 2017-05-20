Güncelleme: 09:38, 20 Mayıs 2017 Cumartesi

Mazeret sınavlarının ilk gün oturumu başladı





TEOG sistemi kapsamındaki ikinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavlarının ilk gününde Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin sınavlarına girecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında ikinci dönem mazeret sınavlarının ilk gün oturumu başladı. TEOG kapsamında, ikinci dönem sınavları 26-27 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Merkezi ortak sınavlarına mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler, bugün saat 8.30'dan itibaren sınav salonlarına alındı. İlk gün oturumuna Türkçe sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da matematik, 11.20'de din kültürü ve ahlak bilgisi sınavına girecek. Sınavlar saat 12.00'de tamamlanacak. Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı yer alacak. Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika olacak.

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