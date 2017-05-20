Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem mazeret sınavlarının ilk gün oturumu sona erdi.
İkinci dönem sınavları 26-27 Nisan'da gerçekleştirilen TEOG'a mazeretlerinden dolayı katılamayan öğrenciler, saat 08.30'dan itibaren sınavların yapılacağı salonlara alındı.
İlk gün oturumu Türkçe sınavıyla saat 09.00'da başlayan TEOG'da öğrenciler, 10.10'da Matematik, 11.20'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarında ter döktü. İlk gün oturumları, saat 12.00 itibarıyla tamamlandı.
Beşiktaş'taki Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren 8. sınıf öğrencisi Taha Küçük, parmağı kırıldığı için mazeret sınavına girmek zorunda kaldığını söyledi.
Küçük, "Sınava çalıştım, tabii diğer arkadaşlara göre çalışmaya daha fazla zamanımız oldu. Hedefim iyi bir Anadolu lisesine gitmek, inşallah giderim." diye konuştu.
Okul bahçesinde bekleyen velilerden Nesibe Şirin de heyecanlı olduğunu belirterek, çocuğunun merkezi sınavı kaçırmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Şirin, "Çocuğumun ilk sınavdan iki gün önce parmağı kırıldı. Keşke bir ay önceki sınava girebilseydi ama inşallah başarılı olur. Ben de şu an heyecanla bekliyorum. Çocuğumun daha iyi bir liseye gitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
İkinci dönem mazeret sınavları, yarın yapılacak Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil dersleri sınavlarıyla tamamlanacak.
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