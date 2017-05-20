Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin galibi Ruhani

Anadolu AjansÄ±, Ä°ran'daÂ resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶reÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani oylarÄ±n yÃ¼zde 59'unu olarak bir dÃ¶nem daha koltuÄŸunda oturmaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.
4 yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde Ä°ranâ€™Ä± dÃ¼nyaya aÃ§ma sÃ¶zÃ¼ veren ve Ä°ranlÄ±lara daha fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k vaat eden Hasan Ruhani seÃ§imleri yine bÃ¼yÃ¼k bir farkla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ä°ran'da katÄ±lÄ±mÄ±n Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re yÃ¼ksek olduÄŸu gÃ¶zlenen 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde elde edilen ilk sonuÃ§lar,Â Hasan Ruhani'nin Ã¼lke genelinde aÃ§Ä±k ara Ã¶nde olduÄŸunu gÃ¶steriyor.
BaÅŸkent Tahran'daki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±ndaki konferans salonunda konuÅŸan Ä°ran SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Asgar Ahmedi, ilk resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Valiliklerden seÃ§im kuruluna ulaÅŸan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, 25 milyon 966 bin 729 oydan 25 milyon 182 bin 310'nun geÃ§erli olduÄŸunu belirten Ahmedi, reformist ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n adayÄ± Hasan Ruhani'nin 14 milyon 619 bin 848, muhafazakarlarÄ±n adayÄ± Ä°brahim Reisi'nin ise 10 milyon 125 bin 855 oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
DiÄŸer iki aday, Mustafa Mir Selim 297 bin 276 oy alÄ±rken, Mustafa HaÅŸimiteba'ya 139 bin 331 oy Ã§Ä±ktÄ±.
SonuÃ§larÄ±n tedrici olarak aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± ve kesin sonucun bugÃ¼n duyurulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ahmedi, 40 milyonun Ã¼zerinde oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ä°lk sonuÃ§larÄ±n ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ruhani taraftarlarÄ± kutlama hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaparken,Â Ä°brahim ReisiÂ yanlÄ±larÄ± Ruhani'yi tebrik etti.
Hasan Ruhani Ofisi Siyasetten Sorumlu YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Ebu Turabi, Twitter sayfasÄ±nda, "HalkÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ±na dair sonuÃ§lar geliyor. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bayram gÃ¼nÃ¼ olacaktÄ±r. Elimize ulaÅŸan sonuÃ§larÄ± resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in veremiyoruz. Biraz daha sabredin. SeÃ§im faaliyet merkezimizden resmi aÃ§Ä±klamayÄ± birazdan yapacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°brahim Reisi yanlÄ±sÄ± muhafazakar Keyhan Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni YardÄ±mcÄ±sÄ± Fazli Nejad da attÄ±ÄŸÄ± tweette, Reisi'nin seÃ§imleri kaybettiÄŸini ÅŸu sÃ¶zleriyle aktardÄ±:
"Muhammed BakÄ±r Galibaf'Ä±n oylarÄ± (Reisi'ye) gelmedi. Mustafa Mir Selim Ã§ekilmedi. Bu durum seÃ§ime kÄ±sa sÃ¼re kala hÄ±zlÄ± bir Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe sebep oldu."
Yine Reisi destekÃ§ilerinden MaÅŸrik News Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni, Twitter hesabÄ±ndan, "Åžu ana kadar aÃ§Ä±lan sandÄ±klarda Ruhani'nin oylarÄ± 2013 seÃ§imlerinde aldÄ±ÄŸÄ± oya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. SeÃ§imleri kimin kazandÄ±ÄŸÄ± bellidir. Rakibimizi tebrik ediyorum." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Elde edilen ilk sonuÃ§lar sonrasÄ± Hasan Ruhani SeÃ§im Merkezi BÃ¼rosundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ruhani taraftarlarÄ±na resmi sonuÃ§lar aÃ§Ä±klanmadan ve gerekli izinler alÄ±nmadan kutlama yapmamalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
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