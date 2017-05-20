Suriye konulu Cenevre 6 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan deÂ Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼renÂ 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, mÃ¼zakerelerin temelini oluÅŸturan 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±namadan bittiÄŸini bildirdi.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 16 MayÄ±s'ta baÅŸlayan Suriye konulu 6. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son gÃ¼nÃ¼nde Mistura, NasÄ±r el-Hariri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyeti ve BeÅŸÅŸar Esed rejimi heyeti ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Mistura, "BugÃ¼n Suriye konulu Cenevre 6 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bitirdik." dedi.
Cenevre 5'te geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadeleden oluÅŸan 4 baÅŸlÄ±ÄŸÄ± detaylÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Hariri, Cenevre 6'nÄ±n kÄ±sa olmasÄ±ndan dolayÄ± bu konularÄ± ele alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Mistura, "Bu turda uzmanlardan oluÅŸan toplantÄ± sÃ¼recini baÅŸlatmak istedim. TaraflarÄ± da davet ederek bu toplatÄ±lara katÄ±lmalarÄ±nÄ± istedim. BÃ¶ylelikle ana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden ayrÄ± olarak uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen anayasal ve hukuki konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sÃ¼reÃ§lerini baÅŸlattÄ±k. Bu toplantÄ±lara BM uzmanlarÄ± baÅŸkanlÄ±k etti. Bu sÃ¼recin baÅŸlamasÄ±ndan gerÃ§ekten memnun oldum." dedi.
Bu turun ilk iki gÃ¼nÃ¼nde uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek toplantÄ±lara hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Mistura, dÃ¼n itibarÄ±yla bu toplantÄ±larÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bugÃ¼n de devam ettiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Uzman toplantÄ±larÄ±nÄ±n, muhalefet ve rejim heyetlerinin baÅŸkanlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yerini doldurmak gibi bir amacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Mistura, bu toplantÄ±larÄ±n 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸa katkÄ±da bulunduÄŸunu ifade etti.
Mistura, "Biz bu toplantÄ±larla Suriye iÃ§in yeni bir anayasa taslaÄŸÄ± hazÄ±rlama amacÄ± ve planÄ± yapmÄ±yoruz. Bu, Suriyeliler tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." dedi.
Bir sonraki turda 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ele almayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Mistura, uzmanlardan oluÅŸan toplantÄ± sÃ¼recini de devam ettireceklerini belirtti.
Mistura, dÃ¼n akÅŸam Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±na giderek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiÄŸini ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detayÄ± hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸini sÃ¶yledi.
BM Ã–zel Temsilcisi, ABD ve Rusya'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey temsilcileriyle yapÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini aktardÄ±.
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BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼ren 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, mÃ¼zakerelerin temelini oluÅŸturan 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±namadan bittiÄŸini bildirdi
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