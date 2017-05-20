Meteoroloji'den ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeÂ gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanakÂ bekleniyor.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Erzincan Ã§evresinde zaman zaman kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neybatÄ±dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ±Â Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 8, AÄŸrÄ±'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 10, IÄŸdÄ±r'da 15Â derece kaydedildi.
GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise IÄŸdÄ±r'da 29, AÄŸrÄ±'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18 derece olmasÄ± bekleniyor.
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 9 zanlÄ±, Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±. ZanlÄ±larla iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±
AK Parti'de yarÄ±n dÃ¼zenlenecek 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yeniden genel baÅŸkan olacaÄŸÄ± kongreyle TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine geÃ§iÅŸte Ã¶nemli bir adÄ±m daha atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor
ABD'nin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼Ã§ askeri isminden biri olan DAEÅž'le MÃ¼cadele Temsilcisi Brett McGurk, Koalisyon'un TÃ¼rkiye olmadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7017 ve 7018 sayÄ±lÄ± kanunlarÄ± onayladÄ±
Mardin'de, FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'deki temaslarÄ±nda iletilen, "TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ± olursa angajman kurallarÄ±nÄ± uygularÄ±z" mesajÄ± kapsamÄ±nda, TSK olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamladÄ±
SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin Ä°zmir muhabiri GÃ¶kmen Ulu, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HSK Ã¼yeliklerine Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Ã¼yeliÄŸi sona eren Mehmet YÄ±lmaz ve Halil KoÃ§ ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili HÃ¼seyin Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seÃ§ti
Konya'da yaÄŸmur yaÄŸmasÄ± iÃ§in dua eden kalabalÄ±k, bu sÄ±rada baÅŸlayan saÄŸanaÄŸa raÄŸmen duayÄ± tamamladÄ±
Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esinde baÄŸlÄ± KÃ¼mbet kÃ¶yÃ¼nde, ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle cami minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±, bazÄ± evlerin Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu
"AkÄ±llÄ± Åžehirlere DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Hareketi" kapsamÄ±nda 2023'e kadar "akÄ±llÄ± ÅŸehir" haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi planlanan Ã¼Ã§ ÅŸehirden Kayseri'de Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma EtÃ¼tleri Koleji heyeti, Vali TaÅŸyapan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§erisindeki (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "mahrem imam" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatil dolayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu