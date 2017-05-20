10:51, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Meteoroloji'den ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeÂ gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanakÂ bekleniyor. Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Erzincan Ã§evresinde zaman zaman kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neybatÄ±dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ±Â Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 8, AÄŸrÄ±'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 10, IÄŸdÄ±r'da 15Â derece kaydedildi. GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise IÄŸdÄ±r'da 29, AÄŸrÄ±'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18 derece olmasÄ± bekleniyor.

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