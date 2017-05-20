10:59, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

"Beyaz Saray'dan Trump'Ä±n azledilmesine karÅŸÄ± tedbir" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ã¶nde gelen televizyon kanalÄ± CNN'in ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiaya gÃ¶re,Â Beyaz Saray'dan iki yetkili hukuk mÃ¼ÅŸavirlerininÂ Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ gÃ¶revden azledilmesine karÅŸÄ± tedbir almak Ã¼zere azil sÃ¼recine dair araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Beyaz Saray'Ä±n Trump'Ä±n halen Kongredeki CumhuriyetÃ§ilerin desteÄŸine sahip olduÄŸu kanaatini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan haberde, DemokratlarÄ±n bile Ã§ok erken diye azil tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± susturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN HENÃœZ RESMÄ° AÃ‡IKLAMA YOK

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. CNN'in haberine dair aÃ§Ä±klama yapan bir yetkili, iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerini Trump lehine etkilediÄŸi iddialarÄ± Trump seÃ§imi 8 KasÄ±m 2016 akÅŸamÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ara ara gÃ¼ndeme geliyor.

Trump'Ä±n baÅŸta eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn olmak Ã¼zere kampanyasÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinin Ruslarla irtibatlÄ± olduÄŸu iddialarÄ± yÃ¶netimi zor durumda bÄ±rakÄ±yor.

FBI DÄ°REKTÃ–RÃœ COMEY'Ä° ALMASI 'RUSYA' TARTIÅžMALARINI DERÄ°NLEÅžTÄ°RDÄ°

Donald Trump'Ä±n FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'i gÃ¶revden almasÄ± ile Washington'da Rusya tartÄ±ÅŸmalarÄ± derinleÅŸirken, Comey'e Flynn'in Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergei Ksylak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmayÄ± iptal etmesini istediÄŸi iddialarÄ± sÄ±zdÄ±. Bunun Ã¼zerine Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Rusya soruÅŸturmasÄ±na Ã¶zel yetkili savcÄ± atadÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu adÄ±mÄ± atmasÄ±nÄ±n Trump'Ä±n azledilmesini daha da zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± belirtiliyor.