ABD'nin Ã¶nde gelen televizyon kanalÄ± CNN'in ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiaya gÃ¶re,Â Beyaz Saray'dan iki yetkili hukuk mÃ¼ÅŸavirlerininÂ Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ gÃ¶revden azledilmesine karÅŸÄ± tedbir almak Ã¼zere azil sÃ¼recine dair araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray'Ä±n Trump'Ä±n halen Kongredeki CumhuriyetÃ§ilerin desteÄŸine sahip olduÄŸu kanaatini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan haberde, DemokratlarÄ±n bile Ã§ok erken diye azil tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± susturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. CNN'in haberine dair aÃ§Ä±klama yapan bir yetkili, iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerini Trump lehine etkilediÄŸi iddialarÄ± Trump seÃ§imi 8 KasÄ±m 2016 akÅŸamÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ara ara gÃ¼ndeme geliyor.
Trump'Ä±n baÅŸta eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn olmak Ã¼zere kampanyasÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinin Ruslarla irtibatlÄ± olduÄŸu iddialarÄ± yÃ¶netimi zor durumda bÄ±rakÄ±yor.
Donald Trump'Ä±n FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'i gÃ¶revden almasÄ± ile Washington'da Rusya tartÄ±ÅŸmalarÄ± derinleÅŸirken, Comey'e Flynn'in Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergei Ksylak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmayÄ± iptal etmesini istediÄŸi iddialarÄ± sÄ±zdÄ±. Bunun Ã¼zerine Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Rusya soruÅŸturmasÄ±na Ã¶zel yetkili savcÄ± atadÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu adÄ±mÄ± atmasÄ±nÄ±n Trump'Ä±n azledilmesini daha da zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± belirtiliyor.
Ruanda MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Salih Nshimimana, Ruanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± merhametli duruÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkede Ä°slamiyet'i seÃ§enlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Basra'nÄ±n Rumeyle bÃ¶lgesindeki saldÄ±rÄ±larda ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinden azledilmesi ihtimaline karÅŸÄ± Beyaz Saray hukukÃ§ularÄ±nÄ±n konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼ren 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, mÃ¼zakerelerin temelini oluÅŸturan 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±namadan bittiÄŸini bildirdi
Ä°ran'da resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, 12'nci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini oylarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 59'unu alan 4 yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k bir farkla kazanan Hasan Ruhani oldu
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, "Kore adasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin Ã¶n koÅŸulu ABD'nin tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi" dedi
Nikaragua, Rusya tarafÄ±ndan baÅŸkent Managua'da kurulan uydu istasyonunun bÃ¶lge ya da ABD Ã¼zerinde casusluk amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± reddetti
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi sona erdi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bogdanov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼lmemesi Ã¼lkedeki koalisyon ortaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Ä°srail'in ardÄ±ndan Ä°talya, Vatikan ve BelÃ§ikaâ€™ya yapacak
Venezuela, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã¼lkeye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini duyurdu
Yemen'in Taiz kentinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 10 Husi ile 2 asker Ã¶ldÃ¼, 5 asker yaralandÄ±
Ãœlkedeki komÃ¼nist rejimin TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon kurbanlarÄ± anÄ±ldÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n imaj oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼nde bir manipÃ¼lasyon eylemi iÃ§erisinde bulunduÄŸunu, olasÄ± Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde olduÄŸunu sÃ¶yledi
4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda TÃ¼rkiye, KadÄ±nlar 10 metre platform atlamada bir bronz, masa tenisinde bir altÄ±n, serbest gÃ¼reÅŸte bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bir bronz madalya kazandÄ±