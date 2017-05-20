GÃ¼ncelleme: 11:17, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

AK Parti'de yarÄ±nki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamam

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti'de,Â 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'de,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ 998 gÃ¼nÂ aradan sonra yeniden genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilmesiyle "Yeni AtÄ±lÄ±m DÃ¶nemi" baÅŸlayacak.

AK Parti'de, 21 MayÄ±s'ta Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lacak 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±.

1 MayÄ±s'ta Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan partinin en Ã¼st karar alma organÄ± Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu'nda (MKYK) 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'nin,Â 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AK Parti 1. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi ile 27 AÄŸustos 2014'te partiye veda eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan 2 MayÄ±s'ta kurucusu olduÄŸu partiye yeniden Ã¼ye oldu.

KurulduÄŸu 14 AÄŸustos 2001'den bugÃ¼ne kadar 5 olaÄŸan, 2 olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre sÃ¼reci geÃ§iren AK Parti'de, 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre diÄŸerlerinden farklÄ± olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yeniden genel baÅŸkan olacaÄŸÄ± kongreyle TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine geÃ§iÅŸte Ã¶nemli bir adÄ±m daha atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.

DAVETÄ°YELERDE YILDIRIM Ä°MZASI

Kongre iÃ§in basÄ±lan davetiyelerde Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m imzalÄ±, "Partimizin 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'ne teÅŸrifleriniz bizleri onurlandÄ±racaktÄ±r." mesaj yer aldÄ±. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, Ã¶nceki dÃ¶nem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluÅŸundan bugÃ¼ne gÃ¶rev yapan il baÅŸkanlarÄ±, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, kanaat Ã¶nderleri, engelli vatandaÅŸlar, ÅŸehit ve gazi ailelerinin yanÄ± sÄ±ra yabancÄ± temsilciler de davet edildi.

TÃ¼rkiye genelinden, 60 binin Ã¼zerinde katÄ±lÄ±mcÄ±, bin 500 otobÃ¼sle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Spor Salonu'na giriÅŸler, sabahÄ±n erken saatlerden itibaren baÅŸlayacak.

Kongreyi, yerli ve yabancÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±ndan 600 civarÄ±nda gazeteci takip edecek.

BÄ°N 470 DELEGE OY KULLANACAK

AK Parti TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶re, kongrede seÃ§ilmiÅŸ delegelerin dÄ±ÅŸÄ±nda, genel baÅŸkan, MKYK Ã¼yeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) baÅŸkan ve Ã¼yeleri, Ã¼yeliÄŸi devam eden parti kurucularÄ± ile partili bakan ve milletvekilleri kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullanacak. Partideki Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±, kongreye katÄ±lacak delege sayÄ±sÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'de, yaklaÅŸÄ±k bin 470 delegenin oy kullanmasÄ± bekleniyor.

AK PARTÄ°'DE YENÄ° DÃ–NEM

AK Parti'de, 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre iÃ§in de Ã¶zel slogan hazÄ±rlandÄ±. "Yeni AtÄ±lÄ±m DÃ¶nemi; Demokrasi, DeÄŸiÅŸim, Reform" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenecek kongre, partide yeni dÃ¶nemin baÅŸlangÄ±cÄ± olacak. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre iÃ§in "SaÄŸlam Ä°rade, Kurucu Lider", "SaÄŸlam Ä°rade, GÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye", "DeÄŸiÅŸimin Lideri, Milletin Partisi", "Kurucu Liderle Tam Yol Ä°leri" sloganlarÄ± da kullanÄ±lacak.

27 AÄŸustos 2014'te yapÄ±lan 1. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'de genel baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu Ahmet DavutoÄŸlu'na bÄ±rakan ErdoÄŸan, 21 MayÄ±s'taki kongrede, 998 gÃ¼n sonra yeniden AK Parti Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenecek.

22 MayÄ±s 2016'da yapÄ±lan 2. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre ile genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 364 gÃ¼n genel baÅŸkanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ olacak.

AK Parti'de dÃ¶rt dÃ¶nem genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼ten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yeniden genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilmesinin "yalnÄ±zca partiye deÄŸil TÃ¼rkiye'ye de yeni bir heyecan" getireceÄŸi kaydediliyor.