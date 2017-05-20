GÃ¼ncelleme: 11:51, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±





Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar'Ä±n Ã¼Ã§lÃ¼ kararnameyle gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ'un imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§lÃ¼ kararnameyle gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar'Ä±n neden gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±. Sadece idari bir tasarruf olduÄŸu belirtildi.

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