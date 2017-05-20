11:46, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Irak'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var





BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Basra'nÄ±n Rumeyle bÃ¶lgesindeki saldÄ±rÄ±larda ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BaÄŸdat Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkentin gÃ¼neyindeki Ebu TiÅŸir semtinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± meydana geldi.Â SaldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Basra Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Basra'nÄ±n Rumeyle bÃ¶lgesinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§laÂ iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. SaldÄ±rÄ±larda en az 15 kiÅŸininÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SaldÄ±rÄ±larÄ±, DEAÅž Ã¼stlendi.

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