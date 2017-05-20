11:58, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

SÃ¶mÃ¼rgecilikten bugÃ¼ne Ruanda'da Ä°slamiyet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RuandaÂ MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Salih Nshimimana, Ruanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± merhametli duruÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkede Ä°slamiyet'i seÃ§enlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°nsanlÄ±k tarihinin en bÃ¼yÃ¼k katliamlarÄ±ndan birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±mda, MÃ¼slÃ¼manlar da vahÅŸetle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

BaÅŸkent Kigali'nin en bÃ¼yÃ¼k camisi Kaddafi Camisi'ne ve yanÄ±ndaki Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne sÄ±ÄŸÄ±nan yÃ¼zlerce MÃ¼slÃ¼man ve Tutsi vahÅŸice katledildi.

Ãœlkedeki dini liderlerden Åžeyh Nshimimana, AA muhabirine konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SoykÄ±rÄ±m Ã¶ncesinde devlet baÅŸkanlarÄ± Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara yabancÄ± muamelesi yapÄ±yordu. MÃ¼slÃ¼manlar da tÄ±pkÄ± Tutsiler gibi ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalÄ±yor ve dÄ±ÅŸlanÄ±yordu." dedi.

Nshimimana, katliama raÄŸmen, soykÄ±rÄ±m esnasÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tarafsÄ±z ve merhametli bir tavÄ±r sergilediÄŸini, Hutu milislerin katliamÄ±ndan kaÃ§an Tutsilerin, hatta katliamlarÄ± onaylamayan Ä±lÄ±mlÄ± HutularÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n evlerine ve Ã¼lkedeki camilere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bu insanlarÄ± canlarÄ± pahasÄ±na koruduÄŸunu sÃ¶yledi.

MÃœSLÃœMANLAR ÃœLKEDE RESMEN TANINDI

Nshimimana, "1994'te Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tutumundan dolayÄ± Allah'a ÅŸÃ¼krediyoruz." diyerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"MÃ¼slÃ¼manlar din ayÄ±rÄ±mÄ± yapmadadan insanlarÄ± korudu. Bu Ã§ok kolay olmadÄ±. Kuran'Ä± Kerim'in bize Ã¶ÄŸrettikleri doÄŸrultusunda MÃ¼slÃ¼manlar, herkesin insan olduÄŸu gerÃ§eÄŸine dayanarak HristiyanlÄ±ktan veya baÅŸka dinden demeden soykÄ±rÄ±ma maruz kalan kardeÅŸlerine yardÄ±mcÄ± oldu."

Kaddafi Camisi cemaatinden 35 yaÅŸÄ±ndaki AbdÃ¼lkerim Muhizi, soykÄ±rÄ±mdan Ã¶nce MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ruanda'da bÃ¼yÃ¼k sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisinin kÃ¼Ã§Ã¼kken zorla Katolik mezhebine baÄŸlÄ± bir Hristiyan yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Muhizi, "SoykÄ±rÄ±mdan Ã¶nce Ramazan ve Kurban bayramlarÄ± resmi tatil deÄŸildi. Ama ÅŸimdi Ã¼lke genelinde resmi tatil. AyrÄ±ca aralÄ±k ayÄ±nda MevlÃ¼t gÃ¼nÃ¼ diye bir resmi tatilimiz var. MÃ¼slÃ¼man olarak artÄ±k tÃ¼m haklarÄ±mÄ±za sahibiz." ifadesini kullandÄ±.

MÃœSLÃœMAN SAYISI BÄ°LÄ°NENDEN DAHA FAZLA

Kesin bir rakam olmamasÄ±na karÅŸÄ±n Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 4,5 olduÄŸu belirtiliyor. Ruanda MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ruanda Ä°statistik Kurumuyla konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri de devam ediyor. SoykÄ±rÄ±mÄ±ndan sonra birÃ§ok Hristiyan'Ä±n Ä°slamiyeti seÃ§tiÄŸi Ã¼lkede, MÃ¼slÃ¼man olanlarÄ±n isimleri deÄŸiÅŸse de nÃ¼fustaki isimlerinin aynÄ± kalmasÄ± gerÃ§ek sayÄ±nÄ±n bilinmesinde engel oluÅŸturuyor.

MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k, 11,61 milyonluk nÃ¼fusa sahip Ã¼lkede halkÄ±n en az yÃ¼zde 10'unun MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu belirtiyor. 1,5 milyon civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ruanda genelinde 500'den fazla cami bulunuyor.

RUANDALILARIN Ä°SLAMÄ°YETLE TANIÅžMASI

TarihÃ§iler Ä°slamiyet'in Ruanda'ya giriÅŸi konusunda farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Buna gÃ¶re, Ruanda Ä°slamiyetle ilk kez 18'inci yÃ¼zyÄ±lda DoÄŸu Afrika sahillerinden gelen tacirlerle ya da Ã¼lkeye ilk defa 1901 yÄ±lÄ±nda giren Arap tÃ¼ccarlar sayesinde tanÄ±ÅŸtÄ±.

DiÄŸer bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ ise sÃ¶mÃ¼rgecilik dÃ¶neminde AvrupalÄ±lar Tanzanya sahillerinden Ruanda'ya Swahilice konuÅŸan MÃ¼slÃ¼man katipler, yÃ¶netici asistanlarÄ± ve tÃ¼ccarlar getirdi. AyrÄ±ca Hint yarÄ±madasÄ±ndan gelen MÃ¼slÃ¼man tÃ¼ccarlar da RuandalÄ± kadÄ±nlarla evlenerek buraya yerleÅŸti.

Roma Katolik Kilisesine baÄŸlÄ± HristiyanlarÄ±n Ã¼lkedeki en bÃ¼yÃ¼k dini topluluÄŸu oluÅŸturduÄŸu 19'uncu yÃ¼zyÄ±lda RuandalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ilk camilerini "El-Fetih" ismiyle 1913'te inÅŸa etti.

MÃœSLÃœMAN AZINLIÄžIN ZOR YILLARI

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra AlmanlarÄ±n terk etmesi Ã¼zerine BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rgesi altÄ±na giren Ã¼lkede, MÃ¼slÃ¼manlar zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸladÄ±. EÄŸitim haklarÄ± ellerinden alÄ±nan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yasaktÄ±.

Rwamagana bÃ¶lgesinde bir cami 1960 yÄ±lÄ±nda yakÄ±lÄ±nca, endiÅŸeye kapÄ±lan MÃ¼slÃ¼manlar komÅŸu Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±. DÃ¼nya tarihinin en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mlarÄ±ndan birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1994'e kadar Ruanda'daki MÃ¼slÃ¼manlara kimlik kartÄ± dahi verilmiyor, Ã¼lkede "yabancÄ±" statÃ¼sÃ¼nde yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

SÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalan, eÄŸitim haklarÄ± ellerinden alÄ±nan MÃ¼slÃ¼manlar bugÃ¼n artÄ±k her RuandalÄ± gibi eÅŸit haklara sahip. Ramazan ve Kurban bayramlarÄ± Ã¼lke genelinde resmi tatil.

Ã–zellikle eÄŸitim alanÄ±nda onlarca okul aÃ§an MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ayrÄ±ca kendi hastaneleri, medya kuruluÅŸlarÄ± ve radyolarÄ± var.

Kigali'nin en bÃ¼yÃ¼k merkez camileriden Kacyiru bÃ¶lgesindeki El Kudsi Camisi Ä°mamÄ± Åžeyh el Yusuf, "SoykÄ±rÄ±mdan Ã¶nce MÃ¼slÃ¼manlar eÄŸitim dahi alamÄ±yordu. Ama ÅŸimdi herkes okula gidebiliyor." diyor.

Vakit namazlarÄ±nÄ± camide kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 21 yaÅŸÄ±ndaki AbdÃ¼laziz Kayitar ise Ruanda MÃ¼slÃ¼man toplumu olarak ibadetlerini yerine getirmekte zorlanmadÄ±klarÄ±nÄ± ve bir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Kayitar, dÃ¼nyadaki tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlara da Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°slamiyet'i en iyi ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenerek hayatÄ±nda tatbik etmesi gerektiÄŸini kendinden olmayan diÄŸer insanlara da barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaklaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor.

TÃœRKÄ°YE'DEN DESTEK BEKLÄ°YORLAR

Ã–te yandan Ruanda'daki MÃ¼slÃ¼manlar, TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kendilerine destek olduÄŸunu belirterek daha fazla sadaka ve zekata ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Bu arada, Sabah NamazÄ± Devrimi ile Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± da geÃ§en ay sonunda, eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan adÄ±na Ruanda'da cami inÅŸa etmek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±.

En yakÄ±n caminin 21 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu Kayonza BÃ¶lgesi'nde temelleri atÄ±lacak olan camide ibadetin yanÄ± sÄ±ra MÃ¼slÃ¼man genÃ§ler, dini eÄŸitim alma imkanÄ±na da kavuÅŸacak. Camiden toplamda bin 200 MÃ¼slÃ¼man istifade edecek.

Ruanda'da 1994'te dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juvenal Habyarimana uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuÅŸ ve Ä°stihbarat Åžefi Pascal Simbikangwa, azÄ±nlÄ±ktaki Tutsilere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± baÅŸlatan gruplarÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ruanda'da hÃ¼kÃ¼meti verilerine gÃ¶re 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda 1 milyon civarÄ±nda Tutsi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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