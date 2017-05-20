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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:46, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
12:05, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Yunanistan'a kaÃ§mak isteyen 9 FETÃ– zanlÄ±sÄ± yakalandÄ±
Yunanistan'a kaÃ§mak isteyen 9 FETÃ– zanlÄ±sÄ± yakalandÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 9 zanlÄ±, Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±. ZanlÄ±larla iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÄŸla'nÄ±nÂ DalamanÂ ilÃ§esinde FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 9 zanlÄ±,Â Yunanistan'Ä±nÂ Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±. ZanlÄ±larla iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

MuÄŸla'da bir istihbaratÄ± deÄŸerlendiren MuÄŸla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Dalaman ilÃ§esi DalgakÄ±ran sahiline operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlenen FETÃ–/PDY Ã¼yesi 9 zanlÄ± yakalandÄ±. ZanlÄ±larÄ±n yanÄ±nda iki de Ã§ocuk olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Operasyonda, zanlÄ±larÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸine aracÄ±lÄ±k ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sahilde kendilerini Rodos'a gÃ¶tÃ¼recek tekneyi bekledikleri tespit edilen zanlÄ±larÄ±n Ã¼zerinde yÃ¼klÃ¼ miktarda para olduÄŸu ifade edildi.

ZanlÄ±lar, ifade iÅŸlemleri iÃ§in MuÄŸla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



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