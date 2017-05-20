13:32, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'Ä±n yakÄ±nÄ±nda bulunan Er-Rayn kentine attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi ArabistanÂ resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n Yemen'deki meÅŸru yÃ¶netimi destekleyen uluslararasÄ± koalisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, Husilerin dÃ¼n akÅŸam Riyad yakÄ±nlarÄ±ndaki Er-Rayn kentinin kuzeyine attÄ±ÄŸÄ±Â balistik fÃ¼zeÂ Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafÄ±ndan imha edildi. YerleÅŸim yeri bulunmayan bÃ¶lgeye atÄ±lan fÃ¼zenin herhangi bir zarara yol aÃ§madÄ±ÄŸÄ±, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin fÃ¼zenin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mevziye karÅŸÄ±lÄ±k vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Husiler dÃ¼n akÅŸam Riyad'a "Burkan-2" (Volkan 2) balistik fÃ¼zesi attÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, ardÄ±ndan koalisyon gÃ¼Ã§leri de Yemen'in baÅŸkenti Sana'daki Atan DaÄŸÄ±'nda bulunan kamplara 4 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.

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