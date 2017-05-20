13:41, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

YazÄ±cÄ±'dan AK Parti'de 'tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'ne sunulacak tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

AK Parti Merkez ve Karar YÃ¶netim Kurulu'nun (MKYK), tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, kendisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YazÄ±cÄ±, Genel Sekreter Abdulhamit GÃ¼l, TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Mustafa AtaÅŸ, Sivil Toplum ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanÄ± Fatih Åžahin, KadÄ±n KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfiye Selva Ã‡am, GenÃ§lik KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Melih EcertaÅŸ ile AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mehmet DoÄŸan Kubat'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi komisyonu oluÅŸturulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Komisyonun, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve MKYK'ya ilettiÄŸini, MKYK'nÄ±n da yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± uygun bularak, karara baÄŸlanmak Ã¼zere Genel Kurul'a sunulmasÄ±na karar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

YazÄ±cÄ±, AK Parti TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ndeki 9 maddede yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklik teklifinin ana omurgasÄ±nÄ±, "Temel AmaÃ§lar" baÅŸlÄ±klÄ± 4. maddenin, 16. fÄ±krasÄ±na eklenen hÃ¼kmÃ¼n oluÅŸturduÄŸunu aktardÄ±.Â

YazÄ±cÄ±, sÃ¶z konusu fÄ±kraya eklenecek ibareyi ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:

"AK Parti, kÃ¶klÃ¼ devlet geleneÄŸimizin Ã¼zerine bina edildiÄŸi 'Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n.' ilkesini siyasetinin merkezi olarak gÃ¶rÃ¼r. Milletin tÃ¼m fertleri, hiÃ§bir ayrÄ±m gÃ¶zetilmeksizin Ã¼lkemizin birinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸlarÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ± tek bir milleti teÅŸkil eder. BayraÄŸÄ±mÄ±z baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ortak sembolÃ¼dÃ¼r. Åžehitlerimizin emaneti olan, milletimizin Ã¼zerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zgÃ¼rce dalgalandÄ±ÄŸÄ± toprak, vatanÄ±mÄ±zdÄ±r. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti, yukarÄ±da belirtilen temel amaÃ§ ve hedefler doÄŸrultusunda, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sarsÄ±lmaz bir ilke olarak kabul eder."

'GENEL BAÅžKAN VEKÄ°LLÄ°ÄžÄ° Ä°HDAS EDÄ°LDÄ°'

AK Parti TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'ne "77/A" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yeni madde ihdas edileceÄŸini aÃ§Ä±klayan YazÄ±cÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Maddenin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± 'Genel BaÅŸkan Vekili'. Madde 77/A, 'Genel baÅŸkan vekili, MKYK Ã¼yeleri arasÄ±ndan genel baÅŸkan tarafÄ±ndan belirlenir. Genel baÅŸkan vekili, genel baÅŸkanÄ±n verdiÄŸi gÃ¶revleri ifa eder, yetkileri kullanÄ±r. Genel baÅŸkanÄ±n yokluÄŸunda, genel baÅŸkan vekili MKYK ve MYK toplantÄ±larÄ±na baÅŸkanlÄ±k eder. Bu madde hÃ¼kÃ¼m, yan kuruluÅŸlar ile genel merkez dÄ±ÅŸÄ±ndaki teÅŸkilat kademelerinde uygulanmaz.' Bir genel baÅŸkan vekili olacak, alt kademeler, kademe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n vekili diye bir statÃ¼ oluÅŸturamayacaklar."

MKYK'nÄ±n gÃ¶rev ve yetkilerini dÃ¼zenleyen 77. maddede de dÃ¼zenleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren YazÄ±cÄ±, teÅŸkilat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, AK Parti'nin merkezi ve omurgasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

YazÄ±cÄ±, teÅŸkilatlarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, teÅŸkilat yÃ¶netim kurullarÄ±nÄ±n Ã¼ye sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, azaltÄ±lmasÄ± ve baÅŸkanlÄ±k divanÄ± denilen teÅŸkilat baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n belirlenmesi, gerektiÄŸinde azaltÄ±lmasÄ±, Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ± konularÄ±nda karar verme yetkisinin MKYK'ya aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bu alandaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§ok tempolu olduÄŸuna dikkati Ã§eken YazÄ±cÄ±, bu nedenle sÃ¶z konusu yetkilerin, partinin en yetkili karar verme organÄ± MKYK'ya verildiÄŸini ifade etti.

MKYK DAHA SERÄ° Ã‡ALIÅžACAK

Bir maddeyle daha MKYK'ya gÃ¶rev ve yetki aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YazÄ±cÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu da Siyasi Partiler Kanunu, anayasa ve ilgili mevzuatÄ±n yasakladÄ±ÄŸÄ± alanlar dÄ±ÅŸÄ±nda, tÃ¼zÃ¼kte belli bir genel merkez organÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve yetkisinde olan konular dÄ±ÅŸÄ±nda, parti politikalarÄ±, adaylÄ±k ÅŸartlarÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, seÃ§imler ve benzeri konularla ilgili her tÃ¼rlÃ¼ prensip ve istisnai nitelikte karar alma ve uygulama yetkisini de MKYK'ya aktardÄ±k. BÃ¶ylece partinin en yetkili karar organÄ± olan MKYK'yÄ± daha esnek, ihtiyaÃ§larÄ± daha seri ve etkin bir biÃ§imde karÅŸÄ±layacak donanÄ±ma kavuÅŸturduk."

Bir diÄŸer deÄŸiÅŸikliÄŸin, disiplin dÃ¼zenlemesi alanÄ±na iliÅŸkin olduÄŸuna iÅŸaret eden YazÄ±cÄ±, tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 116. maddesinde disiplin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan geÃ§ici ihracÄ± gerektiren kurallar ve fiillerin tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. YazÄ±cÄ±, bu maddeler arasÄ±nda yer alan Ã¼Ã§ fÄ±kranÄ±n, partiden kesin ihraÃ§ dÃ¼zenlemesini iÃ§eren 117. madde kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KÃ–TÃœYE KULLANAN Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LECEK

Hayati YazÄ±cÄ±, bu kapsamda, "SeÃ§imlerde partiden olur almadan baÄŸÄ±msÄ±z aday olmak. DiÄŸer partilerin ya da baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n propagandalarÄ±nÄ± yapmak veya parti adaylarÄ± aleyhine Ã§alÄ±ÅŸmak.", "Partiyi ve parti Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alet ederek, Ã§Ä±kar saÄŸlamak. Partili olmayÄ± nÃ¼fuz olarak kÃ¶tÃ¼ye kullanmak.", "UsulÃ¼ne uygun olarak alÄ±nmÄ±ÅŸ grup kararlarÄ±na uymamak." fiillerinin, tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n kesin ihraÃ§ fiillerini dÃ¼zenleyen kategoriye aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YazÄ±cÄ±, 9 maddeden oluÅŸan tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin yarÄ±n genel kurulda mÃ¼zakere edileceÄŸine ve karara baÄŸlanacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

'ÃœÃ‡ DÃ–NEM KURALI GEREKTÄ°ÄžÄ°NE ESNETÄ°LECEK'

AÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan YazÄ±cÄ±, "TÃ¼zÃ¼kte deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan maddeler arasÄ±nda Ã¼Ã§ dÃ¶nem kuralÄ± da yer alÄ±yor mu?" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde teÅŸkilatta baÅŸkanlÄ±k, milletvekilliÄŸi, belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ± statÃ¼leri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¼Ã§ dÃ¶nem yasaklamasÄ± var. Bu yasak devam ediyor ama bu alanlara iliÅŸkin, uygulamada partinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± dikkate almak suretiyle elbette ki TÃ¼rkiye'ye iliÅŸkin siyaset Ã¼retiyoruz, vizyonumuz, perspektifimiz var. TeÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ± en iyi ÅŸekilde konumlandÄ±rmak, en verimli sonuÃ§larÄ± alabilmek, en kaliteli hizmeti Ã¼retebilmeye odaklanmÄ±ÅŸ olan partimiz, bu yasaklamayÄ± koruyor ama bu alanlara iliÅŸkin gerekmesi halinde istisnai nitelikte karar alabilecek donanÄ±ma kavuÅŸturuluyor. Yani Ã¼Ã§ dÃ¶nem yasaklamasÄ± devam ediyor ama gerekmesi halinde o alanlarda, parti politikalarÄ± dikkate alÄ±nmak suretiyle inisiyatif kullanmak yetkisiyle MKYK donatÄ±lmÄ±ÅŸ hale getiriliyor. Genel Kurul bunu onaylarsa."

'RABÄ°A'YI TEMSÄ°L EDÄ°YOR'

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±, tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 4. maddesine eklenen "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ibaresine iliÅŸkin, "Elbette bu, Rabia'yÄ± temsil ediyor. Partiyle ve siyasetimizle ilgili gÃ¼ndem konusu olan her yerde bunlar hep dile getiriliyor. Bunu bu defa tÃ¼zÃ¼ÄŸe ekledik, bunu da Rabia olarak ifade ediyoruz. Bu anlama geliyor." dedi.Â

"TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddesi Rabia'yÄ± mÄ± iÃ§eriyor?" sorusu Ã¼zerine YazÄ±cÄ±, "DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddeye eklediÄŸimiz fÄ±kra, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Elbette bu Rabia'yÄ± temsil ediyor. Bu, bizim partiyle siyasetimizle ilgili hemen hemen her toplantÄ±da, her gÃ¼ndem konusu olan yerde bunlar dile getiriliyor. Parti kuruluÅŸ aÅŸamalarÄ±nda, Afyon toplantÄ±larÄ±nda bu dÃ¶rt temel umdeye vurgu yapÄ±lÄ±yordu. Bunu bu defa tÃ¼zÃ¼ÄŸe dercettik. Bunu da Rabia olarak ifade ediyoruz, bu anlama geliyor." diye konuÅŸtu.

VEKÄ°LLÄ°K YALNIZCA GENEL BAÅžKANLIK Ä°Ã‡Ä°N OLACAK

"Genel baÅŸkan vekilliÄŸi maddesinde, 'MYK, MKYK'ya genel baÅŸkan yokken baÅŸkanlÄ±k edebilir ama genel merkez dÄ±ÅŸÄ±ndaki teÅŸkilat kademelerinde uygulanmaz.' dediniz. Bundaki kasÄ±t nedir?" sorusu Ã¼zerine YazÄ±cÄ±, "Diyelim ki Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ±, 'Genel merkezde var, ben de bir il baÅŸkan vekili oluÅŸturayÄ±m.' BÃ¶yle bir tasarruf yapamayacak. Bizim teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z hep merkeze bakarak ÅŸekillenirler, yani alt kademelere ve yan kuruluÅŸ dediÄŸimiz kadÄ±n ve genÃ§lik kollarÄ±mÄ±z, ihdas maddesiyle getirdiÄŸimiz vekillik prosedÃ¼rÃ¼nÃ¼ uygulamayacaklar. Onu uygun gÃ¶rmÃ¼yoruz. Partide bir vekillik prosedÃ¼rÃ¼ var, o da genel baÅŸkan vekilliÄŸidir. Sadece genel merkezde sÃ¶z konusu olacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.