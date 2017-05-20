Hindistan'da aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle 167 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Hindustan Times gazetesinin,Â TelanganaÂ afet yÃ¶netim yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, eyaletin birÃ§ok bÃ¶lgesinde son gÃ¼nlerdeÂ hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40 dereceyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ± gibi nedenlerle 167 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Eyaletin Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bÃ¶lgelerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 46 dereceye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Meteorolojiye gÃ¶re,Â sÄ±cak dalgasÄ±Â Telangana'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde gelecek hafta da sÃ¼recek.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan KralÄ± Selman tarafÄ±ndan baÅŸkent Riyad'daki Kral Selman Askeri ÃœssÃ¼'nde karÅŸÄ±landÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden Goran Hareketi lideri Mustafa, SÃ¼leymaniye'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle defnedildi
Hindistan'Ä±n Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana aÅŸrÄ± sÄ±caklar nedeniyle 167 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'Ä±n yakÄ±nÄ±nda bulunan Er-Rayn kentine attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi
Ruanda MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Salih Nshimimana, Ruanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± merhametli duruÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkede Ä°slamiyet'i seÃ§enlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Basra'nÄ±n Rumeyle bÃ¶lgesindeki saldÄ±rÄ±larda ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinden azledilmesi ihtimaline karÅŸÄ± Beyaz Saray hukukÃ§ularÄ±nÄ±n konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼ren 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, mÃ¼zakerelerin temelini oluÅŸturan 4 ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±namadan bittiÄŸini bildirdi
Ä°ran'da resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, 12'nci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini oylarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 59'unu alan 4 yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k bir farkla kazanan Hasan Ruhani oldu
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, "Kore adasÄ±ndaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin Ã¶n koÅŸulu ABD'nin tÃ¼m sorunlarÄ±n nedeni olan Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±na son vermesi" dedi
Nikaragua, Rusya tarafÄ±ndan baÅŸkent Managua'da kurulan uydu istasyonunun bÃ¶lge ya da ABD Ã¼zerinde casusluk amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± reddetti
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde oy kullanma iÅŸlemi sona erdi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bogdanov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼lmemesi Ã¼lkedeki koalisyon ortaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Ä°srail'in ardÄ±ndan Ä°talya, Vatikan ve BelÃ§ikaâ€™ya yapacak
Venezuela, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã¼lkeye gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini duyurdu