13:46, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Hindistan'da aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle 167 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼





Hindistan'Ä±n Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana aÅŸrÄ± sÄ±caklar nedeniyle 167 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindustan Times gazetesinin,Â TelanganaÂ afet yÃ¶netim yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, eyaletin birÃ§ok bÃ¶lgesinde son gÃ¼nlerdeÂ hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40 dereceyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ± gibi nedenlerle 167 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Eyaletin Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bÃ¶lgelerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 46 dereceye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Meteorolojiye gÃ¶re,Â sÄ±cak dalgasÄ±Â Telangana'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde gelecek hafta da sÃ¼recek.

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