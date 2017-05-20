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TSK destekli eÄŸitimle yeni bir Ã–SO doÄŸuyor
TSK destekli eÄŸitimle yeni bir Ã–SO doÄŸuyor

TSK, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra 29 Mart 2017'den itibaren Ã–SO gruplarÄ±nÄ± yoÄŸun bir program kapsamÄ±nda askeri eÄŸitime yÃ¶nlendirdi. BÃ¶lgedeki askeri yetkililer, "ArtÄ±k sahada eski Ã–SO yok, yeni bir Ã–SO doÄŸuyor..." tespitinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK)Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra, 29 Mart 2017'den itibarenÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO) gruplarÄ±nÄ± yoÄŸun bir program kapsamÄ±nda askeri eÄŸitime yÃ¶nlendirdi.

BÃ¶lgedeki askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rk sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelerde yeni eÄŸitim kamplarÄ± kuran Ã–SO gruplarÄ±, TSKâ€™nÄ±n denetiminde, hem kÄ±demli mensuplarÄ±na hem de son dÃ¶nemde katÄ±lan Ã§ok sayÄ±daki yeni mensuplarÄ±na eÄŸitim veriyor.

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 29 Mart 2017'den itibaren yoÄŸun bir program kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen eÄŸitimlerde kamplarda Ã§eÅŸitli silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ± Ã¶ÄŸretilirken, yoÄŸun fiziksel eÄŸitim de veriliyor. EÄŸitimlerin Ã§oÄŸu bÃ¶lgedeki arazi ÅŸartlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak, birebir operasyon icra edilen arazilere benzer bÃ¶lgelerde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

Daha Ã¶nce de eÄŸitim kamplarÄ±na alÄ±nan Ã–SO mensuplarÄ±na yeni kurulan kamplarda TSK Ã–zel Kuvvetlerine mensup personel tarafÄ±ndan daha Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ bir eÄŸitim veriliyor. TSK'nÄ±n Suriye'deki harekatÄ±nÄ± bitirmesi Ã¼zerine, Ã–SO yetkilileri kalabalÄ±k savaÅŸÃ§Ä± gruplarÄ±nÄ±n eÄŸitimine artÄ±k daha fazla zaman ayÄ±rabiliyor.

"YENÄ° BÄ°R Ã–SO DOÄžUYOR"

AyrÄ±ca Ã–SO mensuplarÄ±nda Ã¶nceki Ã§atÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rÃ¼len zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi yÃ¶nÃ¼nde de verilen eÄŸitimler sonucunda Ã¶nemli geliÅŸmeler kaydedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

BÃ¶lgedeki askeri yetkililer, "ArtÄ±k sahada eski Ã–SO yok, yeni bir Ã–SO doÄŸuyor. EÄŸitime alÄ±nan bu Ã–SO mensuplarÄ± ilerde yapÄ±lacak muhtemel operasyonlarda farkÄ±nÄ± gÃ¶sterecek." tespitinde bulundu.

Askeri yetkililer, "EÄŸitim kamplarÄ±nda birebir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makinalÄ± silahlar gibi her tÃ¼rlÃ¼ silahÄ± kullanmayÄ± Ã¶ÄŸrenen Ã–SO mensuplarÄ±nÄ±n bir yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re eÄŸitim seviyelerinde bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme kaydetmeleri ilerde alacaklarÄ± gÃ¶revlerde mutlak baÅŸarÄ±yÄ± getirecektir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.



Ä°lgili Konular TSK Suriye Ã–SO
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