14:03, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Goran Hareketi lideri Mustafa son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden Goran (DeÄŸiiÅŸim) Hareketi lideriÂ NoÅŸirvan Mustafa, SÃ¼leymaniye'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Mustafa'nÄ±n naaÅŸÄ± SÃ¼leymaniye kentindeki Goran Hareketi parti merkezinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Zergete Tepesi'nde dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

IKBY'deki Ã¶nemli siyasi aktÃ¶rlerinden biri olan Mustafa'nÄ±n cenaze tÃ¶renine KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kosret Resul ve politbÃ¼ro Ã¼yeleri, KÃ¼rdistan Ä°slami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, Ä°slami Toplum Partisi (Komela) lideri Ali Bapir, Irak Ulusal Koalisyonu BaÅŸkanÄ± Ammar el-Hakim ve Ã§ok sayÄ±da Goran Hareketi destekÃ§isi katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende okunan Kuran-Ä± Kerim'in ardÄ±ndan siyasi parti temsilcileri, Mustafa'nÄ±n siyasi duruÅŸuna iliÅŸkin birer konuÅŸma yaptÄ±.

Goran Hareketi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ÅžoreÅŸ HacÄ± burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Mustafa'nÄ±n siyasi hayatÄ± hakkÄ±nda kÄ±sa bir bilgi verdi ve kurduÄŸu partinin esaslarÄ± Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼meye devam edeceklerini sÃ¶yledi.

KDP'DEN ÃœST DÃœZEY SORUMLU YOK

IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'ni (KDP) temsilen herhangi bir Ã¼st dÃ¼zey sorumlunun cenaze tÃ¶reninde yer alamamasÄ± ise dikkati Ã§ekti.

YaÅŸanan siyasi Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle Goran ve KDP arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son yÄ±llarda oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ bir seviyeye gelmiÅŸti.

KYB'nin kurucularÄ± arasÄ±nda da yer alan Mustafa dÃ¼n 73 yaÅŸÄ±nda SÃ¼leymaniye kentindeki evinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â