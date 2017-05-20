14:22, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan: Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Ä°bn Haldun Ãœniversitesi Sempozyumu'nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "NasÄ±l kÃ¶kleriyle baÄŸÄ± kopan bir Ã§Ä±nar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatÄ±nÄ± koparan bir Ã¼lke de fikri kuraklÄ±ÄŸa maruz kalÄ±r. YÃ¼zyÄ±llara sarih ilim deryasÄ±ndan istifade etmeden Ã¶zgÃ¼n eserler verilemez. GeÃ§miÅŸi yok sayarak geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼nemez. Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir. Bu millete en bÃ¼yÃ¼k zulmÃ¼, baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± toplumun deÄŸerlerine dÃ¼ÅŸman, yasakÃ§Ä±, baskÄ±cÄ± jakobenler yapmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"BÄ°Z SÄ°ZÄ° Ä°YÄ° TANIRIZ"

"Kendi ideolojileri dÄ±ÅŸÄ±ndakilere hayat hakkÄ± tanÄ±mayanlar, bugÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinden ÅŸahsÄ±mÄ±zÄ±, hÃ¼kÃ¼metimizi ve devletimizi hedef alÄ±yorlar." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz sizi biliyoruz. Sizler bu Ã¼lkede kendi dÃ¼ÅŸÃ¼nce dÃ¼nyanÄ±zÄ±n ilim adamlarÄ±na bile Ã¼niversitelerde hayat hakkÄ± tanÄ±madÄ±nÄ±z, onlarÄ± dahi sokaÄŸa attÄ±nÄ±z. Biz sizi iyi tanÄ±rÄ±z. Daha dÃ¼ne kadar yasakÃ§Ä± zihniyetin en ateÅŸli savunucularÄ± olanlar, bugÃ¼n demokrasi fanatiÄŸi numarasÄ±yla kendini paralÄ±yor. Kimse kimseyi kandÄ±rmasÄ±n. Biz bunlarÄ±n cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hÃ¼rriyet katliamlarÄ±yla dolu olanlarÄ±n bize ders vermeye kalkmasÄ± komik kaÃ§Ä±yor, komik."

ErdoÄŸan, "Tabii ne BatÄ±'yÄ± bilen ne de DoÄŸu'yu Ã¶zÃ¼msemiÅŸ, parÃ§alanmÄ±ÅŸ karakterlerle deÄŸil, yerini, yurdunu, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ bilen kuÅŸakla yolumuza devam edebiliriz. Bizim tarih boyunca ne ilmin kaynaÄŸÄ±yla ne de alimin kimliÄŸiyle sorunumuz oldu. Ä°yi, faydalÄ± ve gÃ¼zel olan ne varsa aldÄ±k, hayatÄ±mÄ±za tatbik ettik." diye konuÅŸtu.

"SÄ°LAH, MOLOTOF VE ÅžÄ°DDET HAK ARAMANIN ARACI OLAMAZ"

TerÃ¶re hizmet etmediÄŸi sÃ¼rece her tÃ¼rlÃ¼ fikrin serbestÃ§e tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± temin edilirken, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin de kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, "Bizim mÃ¼cadelemiz farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle deÄŸil, bizim mÃ¼cadelemiz terÃ¶rle, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ve bu cinayet ÅŸebekelerine sÃ¶zlÃ¼ ve fikri mÃ¼himmat saÄŸlayanlarladÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir Ã¼lkesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandasÄ±nÄ± yapmak dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±na girmez. HiÃ§bir medeni devlet terÃ¶r ÅŸebekelerinin Ã¼niversitelerde yuvalanmasÄ±na, Ã¼niversiteleri eÄŸitim kamplarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmesine izin vermez. Silah, molotof ve ÅŸiddet asla hak aramanÄ±n aracÄ± olamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.