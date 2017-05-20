ErdoÄŸan: Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir | VÄ°DEO

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Ä°bn Haldun Ãœniversitesi Sempozyumu'nda konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, "NasÄ±l kÃ¶kleriyle baÄŸÄ± kopan bir Ã§Ä±nar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatÄ±nÄ± koparan bir Ã¼lke de fikri kuraklÄ±ÄŸa maruz kalÄ±r. YÃ¼zyÄ±llara sarih ilim deryasÄ±ndan istifade etmeden Ã¶zgÃ¼n eserler verilemez. GeÃ§miÅŸi yok sayarak geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼nemez. Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir. Bu millete en bÃ¼yÃ¼k zulmÃ¼, baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± toplumun deÄŸerlerine dÃ¼ÅŸman, yasakÃ§Ä±, baskÄ±cÄ± jakobenler yapmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
"Kendi ideolojileri dÄ±ÅŸÄ±ndakilere hayat hakkÄ± tanÄ±mayanlar, bugÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinden ÅŸahsÄ±mÄ±zÄ±, hÃ¼kÃ¼metimizi ve devletimizi hedef alÄ±yorlar." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Biz sizi biliyoruz. Sizler bu Ã¼lkede kendi dÃ¼ÅŸÃ¼nce dÃ¼nyanÄ±zÄ±n ilim adamlarÄ±na bile Ã¼niversitelerde hayat hakkÄ± tanÄ±madÄ±nÄ±z, onlarÄ± dahi sokaÄŸa attÄ±nÄ±z. Biz sizi iyi tanÄ±rÄ±z. Daha dÃ¼ne kadar yasakÃ§Ä± zihniyetin en ateÅŸli savunucularÄ± olanlar, bugÃ¼n demokrasi fanatiÄŸi numarasÄ±yla kendini paralÄ±yor. Kimse kimseyi kandÄ±rmasÄ±n. Biz bunlarÄ±n cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hÃ¼rriyet katliamlarÄ±yla dolu olanlarÄ±n bize ders vermeye kalkmasÄ± komik kaÃ§Ä±yor, komik."
ErdoÄŸan, "Tabii ne BatÄ±'yÄ± bilen ne de DoÄŸu'yu Ã¶zÃ¼msemiÅŸ, parÃ§alanmÄ±ÅŸ karakterlerle deÄŸil, yerini, yurdunu, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ bilen kuÅŸakla yolumuza devam edebiliriz. Bizim tarih boyunca ne ilmin kaynaÄŸÄ±yla ne de alimin kimliÄŸiyle sorunumuz oldu. Ä°yi, faydalÄ± ve gÃ¼zel olan ne varsa aldÄ±k, hayatÄ±mÄ±za tatbik ettik." diye konuÅŸtu.
TerÃ¶re hizmet etmediÄŸi sÃ¼rece her tÃ¼rlÃ¼ fikrin serbestÃ§e tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± temin edilirken, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin de kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, "Bizim mÃ¼cadelemiz farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle deÄŸil, bizim mÃ¼cadelemiz terÃ¶rle, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ve bu cinayet ÅŸebekelerine sÃ¶zlÃ¼ ve fikri mÃ¼himmat saÄŸlayanlarladÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir Ã¼lkesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandasÄ±nÄ± yapmak dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±na girmez. HiÃ§bir medeni devlet terÃ¶r ÅŸebekelerinin Ã¼niversitelerde yuvalanmasÄ±na, Ã¼niversiteleri eÄŸitim kamplarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmesine izin vermez. Silah, molotof ve ÅŸiddet asla hak aramanÄ±n aracÄ± olamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, "Burada ÅŸu soruyu soruyoruz; tarih yeniden tekerrÃ¼r edecek mi? OsmanlÄ±lar ve TÃ¼rkler bu sancaÄŸÄ± yeniden alarak, Ã¼mmetin onurunu, ÅŸerefini ve baÅŸÄ±nÄ± havaya kaldÄ±racak mÄ±?" dedi.
FETÃ– ABD yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n "UluslararasÄ± Dil ve KÃ¼ltÃ¼r Festivali" adÄ± altÄ±nda organize ettiÄŸi etkinliÄŸe sponsor olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan iki Amerikan firmasÄ±, sponsorluktan Ã§ekildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi'yi kabul etti
Erzincan'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Twitter gizlilik politikasÄ±nÄ± gÃ¼ncellediÄŸini ve yeni kurallarÄ±n 18 Haziran 2017 tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸi yok sayarak geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼nemez. Bu Ã¼lke ne Ã§ektiyse aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksinden Ã§ekmiÅŸtir. Bu millete en bÃ¼yÃ¼k zulmÃ¼ yasakÃ§Ä±, baskÄ±cÄ± jakobenler yapmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TSK, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra 29 Mart 2017'den itibaren Ã–SO gruplarÄ±nÄ± yoÄŸun bir program kapsamÄ±nda askeri eÄŸitime yÃ¶nlendirdi. BÃ¶lgedeki askeri yetkililer, "ArtÄ±k sahada eski Ã–SO yok, yeni bir Ã–SO doÄŸuyor..." tespitinde bulundu.
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±, 9 maddeden oluÅŸan tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi kapsamÄ±nda, genel baÅŸkan vekilliÄŸi ihdas edildiÄŸini belirtti
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 9 zanlÄ±, Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±. ZanlÄ±larla iki de organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin Ã–zafÅŸar gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±
AK Parti'de yarÄ±n dÃ¼zenlenecek 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongre'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yeniden genel baÅŸkan olacaÄŸÄ± kongreyle TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine geÃ§iÅŸte Ã¶nemli bir adÄ±m daha atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor
ABD'nin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼Ã§ askeri isminden biri olan DAEÅž'le MÃ¼cadele Temsilcisi Brett McGurk, Koalisyon'un TÃ¼rkiye olmadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 7017 ve 7018 sayÄ±lÄ± kanunlarÄ± onayladÄ±
Mardin'de, FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'deki temaslarÄ±nda iletilen, "TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ± olursa angajman kurallarÄ±nÄ± uygularÄ±z" mesajÄ± kapsamÄ±nda, TSK olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamladÄ±