GÃ¼ncelleme: 14:41, 20 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Erzincan ve Ege Denizi'nde orta ÅŸiddette deprem





Erzincan'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, saat 14.05'te merkez Ã¼ssÃ¼Â ErzincanÂ merkez olan 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi. EGE DENÄ°ZÄ°'NDE DEPREM BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, saat 14.06'da, merkez Ã¼ssÃ¼ MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ± olan 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.